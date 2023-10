"¡Alcalde demándeme! Lo reto": Líder Sindical de Navojoa tras inicio de paro laboral

Navojoa, Sonora.- La novela entre el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa y el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, tiene un nuevo capítulo; tras la campaña de golpeteo en contra del líder sindical Ramón René García Vallejo, este ha retado al alcalde a presentar una denuncia formal en su contra, pero no solo eso, también lanzó un reto para un debate público.

Tras viralizarse una presunta red de nepotismo al interior del Sindicato, quienes reciben un sueldo superior incluso a lo que percibe el alcalde, el líder sindical retó al presidente municipal a denunciar formalmente estos hechos en las instancias pertinentes.

Presidente interino, afirma que he transgredido la ley, ¡demándeme! Lo reto, lo acompañaré a presentar la denuncia en las instancias pertinentes. Pero jubile a nuestros compañeros, no se escude en mentiras ni acusaciones sin fundamento para evadir sus obligaciones", señaló García Vallejo.

A través de un comunicado, el líder sindical retó a Elías Retes a un debate público el día lunes, en la Plaza 5 de Mayo a partir de las 9:00 horas, esto para esclarecer las acusaciones que ambos bandos se han lanzado, pero también para que la ciudadanía participe.

Por otra parte, Ramón René García insinuó en días recientes que durante este movimiento sindical, el presidente municipal ha intentado sobornarlo para detener la huelga, sin embargo, aseguró que no se dejará doblegar.

No podrás comprar mi integridad. Nunca me doblegaré por tu intento de soborno. Mi lealtad es a la justicia y a los trabajadores. He liderado el sindicato 24 años por el apoyo de la gente, y he pertenecido por 41 dentro del gremio, siempre con la frente en alto y de manera transparente. ¡No te equivoques, estamos aquí por el bien común!", puntualizó.