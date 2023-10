La Casa de las Culebras es uno de los atractivos en Navojoa por la oscura leyenda que guarda

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Las leyendas forman parte de la cultura y la esencia de cada localidad, pues se transmiten de generación en generación y al sur de Sonora existe una muy popular, la de La Casa de las Culebras, en Navojoa, la cual narra la historia de un presunto amor prohibido entre madre e hijo, lo cual habría ocurrido hace más de cincuenta años y el lugar en el que se presume sucedieron los hechos se ha hecho muy popular entre los turistas.

La Casa de las Culebras se ubica entre las calles Morelos y 16 de septiembre, donde muchos curiosos se dan cita, ya que se dice que hay apariciones de la mamá y del hijo, lo cual ha generado mucho misterio y aquí te compartimos los detalles de esta bizarra historia que de acuerdo a pobladores se desarrolló entre los años 1960 y 1970.

Esta narración popular dice que en una antigua casa de arquitectura californiana, vivía una pareja adinerada, la cual con el tiempo decidió procrear un hijo, pero poco después del nacimiento el hombre murió y no pudo verlo crecer, así que la señora se quedó ahí a cuidar del pequeño con el personal de servicio que podían pagar gracias a la fortuna que les dejó el señor.

Visitantes aseguran ver las cabezas de los protagonistas de la leyenda | Imagen especial

No obstante, conforme el niño crecía su madre se volvía muy sobreprotectora, a tal punto que no quería dejarlo salir por temor a perderlo como a su marido y se dice que un día una joven guapa llegó a trabajar a la casa, por lo que el hijo se enamoró, así que se veía a escondidas con ella, pero el gusto no les duró debido a que al percatarse de lo que sucedía la señora la corrió.

La mamá estaba obsesionada y afirmaba que nadie merecía el amor de su hijo, solo ella, por lo que según los relatos llevó su amor más allá de lo fraternal, así que poco a poco comenzó a relacionarse con él como si fuera su pareja, pecado por el que tuvieron que pagar un fuerte castigo que es lo que da vida a la leyenda.

Después de sostener relaciones íntimas, cuentan que sus cuerpos fueron unidos y se convirtieron en una culebra, mientras otros afirman que fueron atrapados de por vida en un pozo del inmueble como parte de un castigo divino y muchos lugareños aseguran que a la fecha han visto apariciones de rostros humanos con cuerpo de culebra y es eso lo que motiva a las personas a visitar el inmueble que ya ha cambiado de propietarios en varias ocasiones, pero es considerado un atractivo en Sonora, así que podrías sumar La Casa de las Culebras a tu lista de lugares que visitar.

