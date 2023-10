Vacunación contra Covid-19 con Abdala genera dudas entre la población sonorense

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A 1 semana de que la Secretaría de Salud en Sonora diera inició a la campaña invernal de vacunación 2023-2024, para la prevención de Influenza estacional y contra el virus del Sars-Cov-2, la ciudadanía lentamente ha ido aceptando la aplicación de la vacuna cubana Abdala contra Covid-19, por las polémicas que se han difundido en torno a este biológico.

Cabe recordar que en días pasados se presentó una denuncia por la aplicación de Abdala por estar presuntamente caducada al expirar su caducidad en julio de 2023, además de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado su uso, situación que ha impactado en que la población dude al momento a acudir a vacunarse.

Poca aceptación

"Vine a vacunarme contra la influenza y Covid-19, la verdad cuando me dijeron que era la vacuna cubana pensé en no ponérmela pero es lo que hay y como adulto mayor no nos queda de otra", declaró Yolanda Castro, ciudadana de 67 años de edad.

Yo cuento con tres vacunas, dos de AstraZeneca y una de Pfizer, por lo que al ser un refuerzo y ya estar tan duro el Covid-19, me la puse, pero la pienso para mis hijos que sería su primera vacuna y la verdad no me da confianza", compartió Pablo Anaya, padre de familia.

Por lo anterior, María Concepción Félix Lares, responsable estatal del programa de vacunación explicó que efectivamente en el estado se cuenta únicamente por el momento con la marca Abdala la cual tiene una caducidad al 30 de noviembre de 2023 y que si existe un lote con caducidad ampliada la cual está avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contando en realidad con una extensión de 18 meses, por lo que su vencimiento final está proyectada para febrero de 2024.

Del mismo modo aclaró que de acuerdo a propios estudios de la Cofepris determinan que dicho biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia por lo cual invitó a la ciudadanía a protegerse contra esta enfermedad, debido a que los casos han repuntado en el país y el efecto protector de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 disminuye después de 6 meses.

Fuente: Tribuna