Comité de protección animal en Guaymas es ilegal, aseguran animalistas guaymenses

Guaymas, Sonora.- Animalistas cuestionan la integración del Comité de Inspección y Vigilancia de Protección Animal en Guaymas, ya que señalan que es ilegal y solo "una fachada" para aparentar las operaciones del Centro de Atención Canina y Felina.

El comité se formalizó 25 meses después de haber entrado la actual administración municipal, de una manera ilegal, en virtud de que primeramente no se hizo una convocatoria formal a las asociaciones civiles de bienestar y protección animal en el Puerto.

Iván Armenta García, uno de los auténticos animalistas porteños, precisó que el Comité de Inspección y Vigilancia del Reglamento de Protección Animal fue aprobado desde 2018 en Guaymas.

Destacó que no existió una convocatoria formal a las asociaciones civiles de Bienestar y Protección Animal legalmente registradas en Guaymas, como se menciona en el artículo 2, fracción IX, además al cumplimiento a los artículos 18, 19 y 20 del mencionado instrumento legal.

Lo peor del asunto es que animalistas se prestaron para este acto de simulación, ya que el Centro de Control Canino y Felino no cuenta con la atención debida, hemos recibido quejas de que no hay veterinarios, ni personal atendiendo a los animalitos, por lo que no existe la atención debida, está solo la fachada para aparentar la operación del mencionado comité", remató.