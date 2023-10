Ciudad Obregón: Escombros por reparación de calles generan riesgo de accidentes

Ciudad Obregón, Sonora.- Señalando una falta de supervisión en las obras de rehabilitación de calles, ciudadanos denuncian que tras los trabajos de reparación de vialidades en algunos puntos de Ciudad Obregón se dejan montículo de escombros que a un costado de las rúas lo cual ocasiona un riesgo para los vehículos que transitan por el lugar.

Uno de los puntos señalados se ubica en la colonia Cortinas, donde vecinos de la zona denuncian que a raíz de la reparación del tramo bulevar Ignacio Ramírez en su cruce con calle Coahuila, se dejó un montículo de escombros que abarca al menos un carril de la rúa, mismos que en menos de 5 días ha generado varios conatos y al menos dos accidentes de tránsito.

María Domínguez residente de la zona señaló que a principio de semana una persona fue impactada por un automóvil cuando este maniobró para evitar el obstáculo, situación que fue replicada horas más tarde por otro automovilista quien colisionó con una unidad de automotor, y pese a que en ninguno de estos hechos se reportaron personas lesionadas de gravedad, si existieron daños materiales.

El problema es que al ser una calle usada como de vía rápida, este tipo de obstáculos suponen un fuerte riesgo de accidentes, no solo para los choferes, sino para los que transitamos a pie, sobre todo después de que repararon la calle y que no han puesto las líneas de carril, ya de por si no hay día que no haya un choque de carros aquí por el bulevar Ramírez", declaró.