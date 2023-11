Velación en panteones de Navojoa, un auténtico reto para las familias

Sonora, México. - El sobrecupo, la falta de orden en los sepulcros, así como el abandono de algunas tumbas, han provocado que la velación a sus fieles difuntos sea un auténtico reto para las familias navojoenses, quienes a falta de calles internas en el panteón, difícilmente ubican la tumba de sus fallecidos.

De acuerdo a las autoridades municipales, se espera que más de 30 mil personas, acudan este primero de noviembre a los tres panteones de la cabecera municipal, así como a los cuatro camposantos del área rural por el ‘Día de todos los santos’.

Fue desde el año 2018 cuando por falta de espacios en el panteón ‘Jardín’, los sepulcros se realizaron en las calles internas del campo santo, lo cual, provocó que los visitantes no tengan un punto de referencia para dar con el paradero de las tumbas de sus fieles difuntos o bien, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, no puedan acceder a ellas.

Mi abuela tiene cinco años de fallecida, y en ese lapso, la calle que nos dirigía hacia su ubicación desapareció, al igual que las otras, por lo que resulta difícil caminar entre las tumbas para poder identificar la de nuestro familiar, pero no sólo eso, ahora nuestro abuelo no puede acceder fácilmente, debido a que ya no hay paso para carros”, indicó Virginia Cruz, navojoense.