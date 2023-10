Ciclovia provocaría devastación de árboles en el bulevar de Guaymas Norte

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Al darse la modernización del bulevar ‘Diana Laura Riojas’ acceso de Guaymas Norte, las autoridades contemplan la construcción de una ciclovía para los ciudadanos que transitan a diario por la zona, pero tal situación ha causado un conflicto por devastación de árboles.

La problemática que ha surgido, es porque se contempla quitar la flora de los camellones centrales de la vialidad, situación que también ha despertado la inconformidad de ambientalistas que se oponen a la tala de árboles para construir una ciclovía.

Hace llamado

Janeth Sánchez, vecina de Guaymas Norte y quien durante años ha vivido frente al tramo en reparación, donde ha plantado sus árboles en la zona del camellón por lo que pide a trabajadores que no las quiten de su lugar.

Expresó que se debe buscar una solución y la atención la alcaldesa Karla Córdova para dialogar el tema y hace un llamado a los ciudadanos que también están en contra de remover las plantas para se sumen a la iniciativa.

Relató que "los quieren tumbar que porque van a hacer una ciclovía, ciclovía que solo va causar accidentes, todos los negocios esos que están enfrente no van a tener estacionamiento, nadie la va usar, la van a usar los comerciantes nomás, eso es lo que va pasar puros accidentes con eso”.

Reubicarán

Pero sin embargo en el proceso de la construcción se busca reducir la zona del camellón y se buscara reubicar a las plantas para continuar con la obra de modernización.

Francisco Escobedo, biólogo de la dirección de Infraestructura Urbana y Ecología precisó que se van a remover las plantas de tallos muy grandes que van a afectar a la infraestructura del camellón, van a reventar camellones y calles.

Es algo que nos va afectar en un futuro, fuera de eso vemos también que son especies, que no son de nuestra región y no tienen beneficios como lo que viene siendo la sombra, no tienen beneficios como paisajísticos como es la floración”, remató.

