¿Golpe a Grupo México? AMLO trabaja con Durazo para atender contaminación en Río Sonora

Ciudad de México.- Grupo México es el responsable de la contaminación y daños ambientales que continúan en el Río Sonora, a nueve años del derrame de metales pesados, así lo detalló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un dictamen presentado hace unos días. No obstante, esto no quedaría impune, pues el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el estatal, de Alfonso Durazo, ya trabajan en un proyecto para atender esta problemática.

AMLO habla sobre contaminación en Río Sonora. Foto: Gobierno de México

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 4 de octubre, efectuada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, miembros de la prensa cuestionaron al mandatario AMLO sobre las acciones que se harían para atender a las comunidades del Río Sonora, luego de que la Semarnat revelara que la contaminación en el Río Sonora es alarmante y que el impacto económico es de más de 20 mil millones de pesos y no de dos mil millones de pesos, como se contempló en el Fideicomiso.

Ante esto, el presidente de México compartió que en unos días, quizás 15, presentará un proyecto que ya está tratando con el gobernador sonorense, Durazo Montaño. Adelantó que, posiblemente este miércoles entable una conversación con el mandatario estatal. Asimismo, compartió que si bien Grupo México es el principal responsable de los daños ambientales en el Río Sonora, será después cuando se busque a la empresa.

Nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces no solo no fue suficiente sino que ni si quiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos, entonces vamos todavía a revisarlo y se va a informar aquí [..] Primero entre nosotros [vamos a buscar soluciones] y luego vamos a buscar la comunicación con la empresa", finalizó.