¿Lloverá hoy miércoles 4 de octubre en Sonora? Conagua comparte el pronóstico del clima

Hermosillo, Sonora.- ¿Habrán lluvias en el estado de Sonora hoy miércoles 4 de octubre del 2023? La respuesta a esta pregunta te la comparten la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el pronóstico del clima y el tiempo. Lo que sí es un hecho es que este día continuará el calor en la entidad, aunque por abajo de los 40°C, pues con la llegada del otoño, comienzan a bajar las temperaturas.

Clima en Sonora hoy, miércoles 4 de octubre del 2023, según la Conagua

La Conagua y el SMN informan, a través de su boletín matutino, que para este día la región del Pacífico Norte, en particular el estado de Sonora tendrá cielo medio nublado y ambiente templado a fresco durante la mañana. Para las zonas de la sierra de la entidad se prevé clima frío. Para la tarde, se advierte tiempo cálido a caluroso, además de cielo nublado; no obstante no hay alerta de precipitaciones pluviales, es decir, lluvias para esta jornada.

Pronóstico del clima para hoy, miércoles 4 de octubre. Foto: CAMe

El viento será del noroeste y oeste, de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las regiones del Sur de Sonora, como Guaymas, Cajeme y Huatabampo, tendrán mínimas de 22 y máximas de 35°C. En tanto, para el Centro de la entidad se prevén temperaturas bajas de 18 y altas de 36°C. Finalmente, en la frontera con los Estados Unidos de América (EU) se alertan fríos, pues las mínimas serán de hasta 11 grados en Nogales y las máximas de 30. ¡Plane tu día!

¡Precaución! Estas regiones de la República Mexicana sí tendrán lluvias este miércoles

La Conagua y el SMN señalan que hoy el frente frío número 4 se extenderá sobre la frontera norte de México, interaccionando con una línea seca sobre Coahuila, con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Estos fenómenos producirán chubascos y lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y noreste del país.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del territorio mexicano, asociado con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, además de la Península de Yucatán. ¡Toma precauciones!

