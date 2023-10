Ganado suelto son riesgo en bulevar de San Carlos, denuncian pobladores

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Residentes de San Carlos denuncian que un accidente vial a la semana, es provocado por desplazamiento de ‘ganado suelto’ y sin rienda en el bulevar Tetakawi del destino turístico.

Automovilistas se quejaron del desorden que hay por animales sueltos que representan riesgo para conductores donde sus unidades motrices sufren daños severos y pueden presentarse una tragedia.

“No hacen nada”

Ricardo Espinoza, residente de San Carlos relató que el mes pasado “me salí del bulevar escénico para sacarle la vuelta a una res y de todas maneras me estrellé con una porque era una manada en la plaza conocida como Las Iguanas”.

Sostuvo que resulta inhumano que los rancheros suelten su ganado a pastar sin pensar en consecuencias que se pueden generar.

Recordó que desde hace tres años se viene presentando la problemática, donde por lo menos se han presentado cinco personas con lesiones graves por accidentes relacionados con reses y vacas sueltas por todo el bulevar.

Expuso que ha realizado el reporte a los elementos de Tránsito comisionados en el destino turístico y no han encontrado apoyo “nomas dicen que no pueden hacer y claro que pueden, deben buscar a los propietarios de los ranchos y sancionarlo o al menos ordenarle que no suelte sus animales”.

Neil Lozano, comisario municipal de San Carlos precisó que se levantara un padrón de los ranchos que tienen animales y se buscará que no dejen suelto su ganado por las noches en los predios, al ser un peligro.

Reconoció que no se tiene el personal para hacerlo, pero se pedirá apoyo la dirección de Seguridad Publica para evitar este tipo de accidentes.

Como se recordará el sábado en la noche un tráiler impactó a dos caballos en el puente de San Carlos y el domingo un motociclista sufrió la caída para evitar chocar con reses en el bulevar escénico, cerca de plaza Las Iguanas.

Fuente: Tribuna