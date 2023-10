Trabajadores del Issste en Navojoa exigen cambio de administradores

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la clínica de Navojoa, explotaron en contra de la Directiva del Hospital, exigiendo la renuncia del director y de la encargada de Recursos Humanos, por supuesto hostigamiento laboral.

Cabe señalar que no es la primera manifestación en contra de la Directiva de la clínica por parte de los trabajadores, debido a que hace una semana, trabajadores suplentes denunciaron la falta de respeto al escalafón de las basificaciones.

La manifestación

Con pancarta en mano, el grupo de trabajadores de la Salud, tomaron el chequeador de asistencia, para impedir que el director de la clínica, Cristóbal Cárdenas, así como la encargada de Recursos Humanos, Celia Verónica Gastélum Félix, chequearan su turno, así como su ingreso las oficinas.

“Tengo 33 años trabajando en este Instituto y jamás en toda mi trayectoria, habíamos tenido a directivos tan prepotentes, que nos han pisoteado y violado nuestros derechos como trabajadores, son muchas cosas que hemos estado batallando con ellos”, indicó Sandra Luz Hernández Sol, representante del Sindicato Nacional Auténtico Democrático del ISSSTE.

La trabajadora mencionó que parte de los reclamos del personal es que la encargada de Recursos Humanos ha impedido el chequeo de asistencia de algunos compañeros, así como otros supuestos casos de hostigamiento laboral, mientras que el director de la Clínica aparentemente se ha dejado influenciar por ella.

“El detonante fue que anoche (miércoles) no permitió que checarla la compañera, es por eso que estamos manifestándonos, ya estamos cansados de tantos atropellos. La queja de nosotros es que el director ni siquiera cumple con el perfil, es un joven sin experiencia y se deja llevar por su coraje, no nos representa, no tenemos un buen director en esta clínica”, afirmó.

Detalló que desde el mes de febrero, se notificó esta situación al subdelegado administrativo del ISSSTE, por lo que habían evitado manifestarse hasta obtener una respuesta favorable por parte de la subdelegación.

“El plan es no permitirles el ingreso a las oficinas; este viernes viene el subdelegado administrativo y queremos mantenernos aquí (plantados), queremos que nos resuelva porque necesitamos un cambio de administrativos aquí”, puntualizó.

A pesar de la manifestación, los trabajadores aseguraron que la Clínica continúa con las puertas abiertas, al igual que el funcionamiento en el área de urgencias y el resto del Hospital, sin embargo, permanecerán plantados hasta dialogar con las autoridades.

Cabe señalar que se intentó entrevistar al director del Hospital para exponer su punto de vista, sin embargo, rechazó atender a la prensa.

Fuente: Tribuna