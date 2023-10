Vecinos de Brisas del Valle y Fovissste en Navojoa exigen mejores servicios públicos

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Vecinos de los Fraccionamientos ‘Brisas del Valle’ y ‘Fovissste’ en Navojoa, exigieron a las autoridades municipales, una mejor prestación de servicios públicos, tales como el agua potable, drenaje sanitario, bacheo y alumbrado público, rezagos que históricamente han padecido.

Durante una reunión con los funcionarios municipales, los vecinos de dicho sector, expusieron la necesidad de rehabilitar el drenaje sanitario y pluvial.

Ante esta petición, las autoridades precisaron que a través del Gobierno del Estado, se asignarán alrededor de 16 millones de pesos (mdp) para iniciar con la primera parte de la rehabilitación del drenaje sanitario y se detalló que el costo total de la obra, según el proyecto ejecutivo elaborado, es de 27 mdp.

“La primera etapa comenzaría a desarrollarse en un mes y beneficiarían a unas 800 familias de los Fraccionamientos Brisas y Fovissste; el próximo año se buscarían más recursos para completar la obra”, indicó Juan Manuel Montiel, secretario del Comité de Vecinos.

Además, el Ayuntamiento acordó iniciar trabajos para obras de construcción de drenaje pluvial, obra que tiene un costo de 300 mil pesos.

Por otra parte, otra de las problemáticas que continúan en la región del mayo es el caso de las comunidades rurales que no cuentan con el abasto suficiente de agua, por lo que se ven en la necesidad esperar a la llegada de pipas, algo que el alcalde dijo que solucionaría a la brevedad, pero ya han pasado meses y no hay respuesta alguna, sin embargo, los habitantes no han querido hacer una manifestación.

Fuente: Tribuna