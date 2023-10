Con AMLO, el trabajo infantil crece sin freno; casi 4 millones de niños ya laboran

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Más de 3 millones 700 mil menores trabajaron el año pasado; esto es el equivalente al 13.1 por ciento de la población infantil, cantidad superior en 1.7 por ciento con respecto al 2019, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pero la cantidad no es lo peor, sino que la mayoría (2 millones) realizan labores que les ponen en peligro, poniendo en riesgo su integridad física y mental. "Una de cada diez personas entre 5 y 17 años trabajó en ocupaciones no permitidas, en quehaceres domésticos no adecuados, o en ambos", reveló Graciela Márquez, presidente del Inegi.

Si se va por género, 15.5 por ciento de los varones menores de edad trabajan, mientras que con las niñas el porcentaje se reduce a 10.7; las cifras son relevantes, más en un país cuya edad legal mínima para trabajar es de 15 años. Se trata entonces de 1.9 millones de niños entre 5 y 14 años que laboran, sumados a los 1.8 millones que trabajan en edad permitida.

Limitaciones

El estudio del Inegi deja ver que del total de menores de edad trabajando, un millón cien mil no asiste a la escuela, es decir, pierde dos veces: trabaja, muchas veces en la ilegalidad, y no se educa, pese a que se trata de un desorden anticonstitucional.

Además, de los 1.9 millones entre los 5 y 14 años, el 6.7 por ciento realiza quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, durante horarios prolongados y expuestos a riesgos, lo que significó 409 mil más que en 2019, la última medición oficial.

Y es que el Instituto tiene un registro de casi ocho por ciento de los menores trabajando en actividades económicas "no permitidas", que incluye la producción de bienes y servicios destinados al mercado, ocupaciones de riesgo y trabajos varios sin 2condiciones óptimas". En total, existen dos millones de menores que hacen actividades peligrosas, incluyéndose en minería, la industria química o la construcción.

De igual forma, en categorías no excluyentes, hay 1.1 millones que “realizan actividades que afectaron su salud y desarrollo como cargar cosas pesadas, o que les provocaron problemas físicos”. Graciela Márquez detalló que 437 mil tienen horarios prolongados y 846 mil trabajan en actividades con exposición a riesgos.

Por si fuese poco, más de doscientos mil trabajan jornadas “no apropiadas”, entiéndase horarios mixtos, extendidos o nocturnos, y otros que lo hacen por más de 48 horas semanales, que es la máxima jornada legal.

Explotados

En cuanto a sectores donde se concentra la población infantil trabajadora está el campo (33 por ciento), servicios (23.2 por ciento) y comercio (21.5 por ciento); le siguen la industria manufacturera, extractiva, o electricidad, gas y agua (12.5 por ciento), y construcción (7 por ciento), mientras que el restante 2.9 por ciento aparece como "no especificado".

Las principales actividades en ocupaciones no permitidas fueron trabajos de apoyo en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (33.3 por ciento) ocupaciones relacionadas con la minería, construcción e industria (25.7 por ciento), y comerciantes o empleados en ventas (15.3 por ciento).

Escrutinio

La situación del trabajo infantil en México lo ha puesto bajo la lupa de los organismos internacionales, que no terminan por entender cómo el gobierno federal no atiende lo que a todas luces es una crisis social y moral.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil priva a los menores de su niñez, de su educación o les exige asumir una doble carga: el trabajo y la escuela, e incluso los pone en peligro, ya sea por la propia naturaleza o por las condiciones en que realizan estos trabajos, pues en ocasiones también son obligados a realizar alguna actividad ilícita como el tráfico de drogas o la prostitución.

Para la organización Save The Children, la pobreza sigue siendo el factor determinante para que un menor termine trabajando, por lo que, al no frenar el flagelo de las carencias, México fracasa en su política social, que realmente sigue despojando a niños de su inocencia.

La pobreza terrible que se vive hace que las familias recurran al trabajo infantil para intentar completar sus gastos; es un tema de precariedad muy grande, en donde está claro que esto vulnera el derecho de los niños y complica la realidad de muchas familias", explica Guy Ryder, Director General de la OIT.

Fuente: Tribuna