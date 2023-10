Dámaris Bojórquez cantará en el Cervantino; sus letras se inspiran del amor a Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dámaris Bojórquez es una de las cantantes sonorenses que se presentará en el 51 Festival Internacional Cervantino 2023 el cual tendrá lugar del 13 al 29 de octubre en Guanajuato, en esta edición destaca que Sonora es, junto con Estados Unidos, un invitado de honor. Y es precisamente Bojórquez, quien a través de sus letras, comparte una esencia especial de la entidad.

Las canciones de Damaris hablan de las tribus en el estado, de las costumbres y del sentido de pertenencia, pero también de los hermosos paisajes que solo se pueden encontrar en Sonora y de la conexión misma con el entorno. En entrevista con TRIBUNA, Bojórquez explicó que su música es una combinación entre el folk y campirano, lo que ellos llaman folkpirano.

Damaris no es solo cantante sino también pintora, y fue gracias a su formación previa que tuvo la oportunidad de visitar y conocer los pueblos de la sierra de Sonora; ahí fue donde todo cambió, pues los paisajes la inspiraron para escribir canciones. “Como pintora fui visitando los pueblos de la sierra y fue lo que me inspiró para escribir música, letras que tuvieran que ver con los paisajes del estado y la conexión emocional que tenía yo hacía ellos”, explicó.

Una de las canciones que nacen de esa conexión es ‘Sonora’, melodía que ha sido muy bien recibida por el público, “es una canción que nace de una viaje que hice a la Ciudad de México y fue la primera vez que extrañe mucho mi estado. Aprecié la tranquilidad que es vivir en un pueblo (...) y al mismo tiempo quise incluir a las etnias originarias de todo el estado, porque cuando se habla de Sonora se hace con muchos clichés como la cerveza o la carne asada”, comentó.

Bojórquez tiene claro que muchas veces los jóvenes, que consumen el género regional mexicano, no suelen escuchar ese tipo de mensajes y se dejan ir por otras letras que hablan de fiestas, excesos o el narcotráfico, pero enfatizó que que es necesario hacer una reflexión, “uno no puede amar lo que no conoce, y siento que mucha gente no conoce su estado. No ha viajado aquí, a veces sale más a otros estados, a ciudades como más turísticas, pero ¿cómo van a querer algo que no conocen?, a mi me pasó, no es que despreciara mi estado, pero lo que me hizo apreciarlo fue muchas veces el estar lejos, estar en otro país, estar en otro estado”.

Estará en el Cervantino

Para esta edición número 51 del Festival Internacional Cervantino 2023 serán 550 artistas sonorenses que se presentarán y Damaris Bojórquez será uno de ellos. Su participación será en la Plaza San Fernando el 28 octubre a las 4:00 de la tarde, “si tienen la oportunidad de ir al Cervantino en esta edición que Sonora es un invitado especial hay que aprovecharla, porque es uno de los festivales culturales más importantes del país incluso de Latinoamérica y hay que aprovechar que el estado está invitado”, dijo Bojórquez.

Para encontrar la música de Damaris Bojórquez puedes visitar su cuenta de Instagram donde aparece como Dámaris Bójor.

Fuente: Tribuna