Ciudad Obregón, Sonora.- Tras reportarse el pasado martes la privación ilegal de la libertad y atentado en contra de un joven de 15 años a la salida del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) de Cajeme, padres de familia, personal docente y alumnos señalan tener miedo por la violencia que se reporta en el entorno de los planteles escolares.

Personal al interior del plantel escolar mencionado, señaló que a raíz del ‘levantón’, padres de familia se han acercado a expresar la baja percepción de seguridad, argumentando que, si bien el tema de violencia no es exclusivo de esa zona, ya que se han reportado actos delictivos en las cercanías de otros planteles escolares del municipio, la ubicación de esta escuela en particular favorece a los grupos delictivos.

'Levantón' genera temor a comunidad estudiantil en Ciudad Obregón

Incertidumbre

“Como medida de prevención, cada inicio de semestre se tiene un acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para contar con recorridos de vigilancia, además de contar con platicas informativas sobre los peligros y consecuencias en temas de violencia, adicciones entre otros, así como personal de apoyo psicológico para los jóvenes, pero aun con estas medidas, este tipo de hechos genera incertidumbre y miedo entre los alumnos y padres de familia”, declaró una docente quien solicitó omitir su nombre.

Arturo, estudiante en la institución compartió que, aunque no es común que se den este tipo de situaciones en el lugar, si ocurren situaciones de riesgo en el trayecto de ida y regreso de sus domicilios al plantel escolar, como sería el ser acosado por “cholos”, sufriendo el temor a ser violentado.

“Estando dentro de la escuela todo está bien, el miedo es cuando uno sale muy temprano y aun esta oscuro, para estos rumbos esta despoblado y quieras o no da temor el caminar solo, de regreso a casa, uno se acompaña con otros compañeros, que igual no es garantía de que no pasará nada, como fue el caso del compañero secuestrado, eso nos pone a pensar que a cualquiera le puede llegar a pasar”, declaró.

Por su parte Claudio Cruz Hernández, titular de Seguridad Pública Municipal señaló que tras el hecho suscitado en la zona se han identificado las escuelas en donde se han presentado situaciones de riesgo, colocando presencia permanente por parte de programas preventivos, así como incrementar el número de rondines en el área.

“A fin de cuentas todas estas situaciones provienen de algún tema que no descartamos, son investigadas por parte de Fiscalía por lo cual no entorpecemos los trabajos que llevan a cabo, por lo cual nosotros simplemente con el área de programas preventivos vamos a hacer presencia en las escuelas”, declaró.

Finalmente explicó que el detectar los planteles escolares más conflictivos, se debe al poco número de elementos que se pueden asignar a la vigilancia de ciertas zonas en específico, problemática que está disminuyendo a raíz de que se adquirieron más patrullas recientemente con el apoyo del municipio y del estado.

“Sabemos que ciertamente no son el número de unidades que necesitamos, pero con el apoyo del presidente municipal vamos a continuar adquiriendo este tipo de unidades para que la ciudadanía cuente con mayor presencia de la policía en sus áreas.

Fuente: Tribuna