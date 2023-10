Apicultores del Sur de Sonora piden que se regule su actividad: No hay legislación

Cajeme, Sonora.- El actual escenario que sufren los apicultores del sur del estado de Sonora, con problemáticas como la tala desmedida de mezquites y otras especies endémicas, comercialización de miel ‘pirata’, la poca cantidad de agua en la región, se deriva de una falta de regulación a la actividad apícola.



Víctor Islas Castro, presidente de la Asociación de Apicultores den Sur de Sonora explicó que aun cuando existe una legislación estatal apícola, la falta de una reglamentación clara y una dependencia encargada de hacerla valer, genera fuertes afectaciones a los productores de este producto.

El año anterior se logró esa ley históricamente, y fue sino la primera si es una de las primeras en el país, y tiene mucha relevancia aquí, pero se quedó estancada la reglamentación, pues prácticamente no existe esa ley, no se aplica en la práctica. Entonces sí hay avances pero muy lentos, el legislador, las autoridades tienen cierto miedo, no sé, al impacto social, entonces no fácilmente mueven este tipo de leyes y no lo entienden”, declaró.