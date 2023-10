Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora: Su labor traspasa fronteras y corazones

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Una pala se convirtió en la principal herramienta de Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, herramienta que, además, representa la esperanza de volver a abrazar a sus dos hijos desaparecidos. En varias ocasiones la líder del colectivo ha solicitado públicamente una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para exponerle la realidad que viven decenas de madres en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, pero la cita nunca llega.

La Madre Buscadora originaria de Los Mochis Sinaloa, quien lleva 20 años viviendo en Bahía de Kino, fue invitada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a la Casa Blanca, en Washington. Flores Armenta es la única mexicana que participó en la reunión mundial junto con más de 70 mujeres líderes internacionales.

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora. Foto: Cortesía

Cecilia Patricia fue nominada como una de las mujeres más valientes del mundo, actualmente forma parte del grupo de líderes de paz y seguridad en Estados Unidos, anteriormente también fue reconocida como una de las más importantes de México.

Estoy participando con muchas mujeres de diferentes países del mundo, estoy feliz con esta nominación que se me ha dado, me siento contenta de que la voz de mi desaparecido sea escuchada (..) pero también siento tristeza que sea otro país el que vea mi lucha y no el país al que represento y al que le estoy haciendo el trabajo que ellos deberían estar haciendo”, dice en entrevista con Tribuna.

Ceci encabeza la causa de más de dos mil mujeres en México, quienes con palas, picos y varillas han localizado los restos de más más de dos mil trescientas personas en fosas clandestinas.

Llenas de valentía, sin más armas que las varillas que entierran para ubicar cuerpos, las Madres Buscadoras han ayudado también a más de dos mil 700 personas en situación de calle en distintos puntos del país, quienes fueron localizados y entregados a sus familiares, todo con recursos propios.

Ceci Flores sigue buscando a sus 'ángeles'. Foto: Cortesía

Yo no vengo a representar a México a Estados Unidos porque a mí México me duele mucho porque no he escuchado el clamor de los miles de madres que estamos solicitando el apoyo en la búsqueda de investigación de nuestros hijos.

Cecilia Flores se llama así misma la “madre huérfana”, fue en octubre de 2015 cuando su hijo, quien tenía 21 años de edad en ese momento, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desapareció y actualmente sigue buscándolo. Posteriormente en 2019, su hijo Marco Antonio, de 32 años, fue secuestrado a manos de la delincuencia organizada y desde entonces desconoce el paradero de ambos.

Yo represento a mis desaparecidos, Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 y desde entonces estoy en la lucha por buscar a mi hijo y a los miles de desaparecidos que no son buscados porque sus familias tienen miedo, el miedo los abraza, pero aquí estoy yo”, agregó.

“Hay algo roto en México”

Cecilia señaló que a las autoridades en México les lastiman las estadísticas además les perjudica que los grupos de Madres Buscadoras visibilicen todo aquello que han tratado de ocultar.

Hay algo roto en México, por qué esa inseguridad, esa apatía, esa insensibilidad para dar para voz a nuestros desaparecidos, sabemos que es algo que es un tema que duele. Es un tema que les molesta a las autoridades que les lastima”, aseveró.

En la imagen, Ceci Flores en una jornada de búsqueda. Foto: Cortesía

Al preguntarle cuál es el momento más difícil que ha enfrentado en las búsquedas que realiza, sin dudarlo respondió que cuando la atacan personas provenientes de carteles.

Me han atacado los carteles, me han encañonado en los montes, allá en Puerto Peñasco, primeramente, ahora en Hermosillo y pues hemos estado en constante persecución”, explica.

“Yo estoy protegida por el mecanismo federal de 2021 a la fecha y a pesar de que les he dado toda la información a las autoridades de quiénes me han estado amenazando no han hecho nada”, detalló.

Sin cobardía

La mujer de 50 años de edad ha mandado varios mensajes a los carteles para que la dejen trabajar junto con las otras madres que buscan a sus seres queridos.

“Nunca pensé que una pala se convertiría en la esperanza de volver a abrazar a mis hijos, a los cárteles les digo que no es un arma; al gobierno: no es un bastón, pero tienen la obligación de ayudarnos; y al mundo: no queremos desaparecer dos veces”, apuntó en sus redes sociales.

La líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora reiteró que las dejen buscar a sus hijos, solo quieren paz para su alma, no buscan culpables, ni justicia, ni verdad, solo quieren dejar de llorarle al viento y abrazar los restos de sus seres queridos.

“Hasta que mis hijos no aparezcan yo no puedo decir que ya se acabó todo, yo digo que si pierdo la vida en la lucha por mis hijos no importa, no me voy a rendir, ni modo, ya será, porque Dios así lo quiso”, enfatizó.

A través de sus redes sociales, Cecilia Flores se comunica con la sociedad en general, el gobierno y los carteles para pedirles que respeten su labor.

