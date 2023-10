Cecilia Flores recibe amenazas de muerte: "Mí único pecado es amar a mis hijos"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Cecilia flores, líder del colectivo Madres buscadoras de Sonora, está en grave peligro, esto después de que denunciara amenazas de muerte. Aseguró que no quiere ser una más de las madres que han perdido la vida por buscar, señaló que ella no representa ningún peligro y que su único pecado es amar a sus hijos más que a su propia vida, todo esto lo denunció a través de sus redes sociales.

La madre buscadora denunció a través de X, antes Twitter, que los últimos cinco días se han intensificado las amenazas de muerte en su contra, razón por la cual exigió a las autoridades mexicanas, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer su trabajo e identificar a la persona que está detrás de estas acciones en su contra y que ponen en riesgo su vida y su seguridad.

Cabe señalar que la líder del colectivo madres buscadoras y activista ha recibido amenazas durante los últimos dos años. Incluso, compartió un video en sus redes sociales, en el cual aseguró que le han enviado fotografías y videos a través de WhatsApp de gente asesinada. Asimismo, también le mandó un mensaje a los presuntos delincuentes y aseguró que ella, ni los buscadores representan un peligro.

“No represento, ni yo, ni los buscadores un peligro. Por favor, no me pidan dejar de buscar, son mis hijos y una madre jamás los dejará solos”, escribió en redes sociales.

Ahora, Cecilia flores se encuentra en los Estados Unidos debido a que asistió un evento al que fue invitada, aprovechó para denunciar que es víctima de una tortura psicológica, a tal grado que ya no puede ni dormir por estas amenazas, ya reportó el caso ante las autoridades de Sonora vía telefónica, lo anterior a pesar de estar protegida por un mecanismo federal; sin embargo, las amenazas no se detienen por lo que es necesario que el gobierno federal tome cartas en el asunto.

Cecilia Flores, denunció, ha recibido amenazas de manera continua, le envían mensajes con imágenes y videos de asesinatos, en los cuales le muestran lo que le podrían hacer. Aseguró que alguien ha ordenado que le quiten la vida, “por lo cual les pido a las autoridades que en verdad espero que hagan su trabajo e investiguen, les he dado toda la información de las amenazas que he recibido”, señaló.

Además, exigió a las autoridades no esperar a que la maten para después levantar monumentos a su nombre o modificar la nomenclatura de calles. Afirmó que no desea ser parte de las mujeres que han perdido la vida por buscar a sus hijos, dijo desconocer el motivo de las amenazas, ya que no ha culpado a nadie por la desaparición de sus hijos y su único pecado ha sido amar a sus hijos que a su propia vida.

