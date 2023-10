Navojoa es rebasado por el índice de robo a negocio; piden mayor atención

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, el municipio de Navojoa se encuentra rebasado por el delito de robo a negocio, situación que han alertado los propios comerciantes, quienes exigen al alcalde Jorge Alberto Elías Retes, mayor atención a este problema.

Según el reporte de incidencias delictivas por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), en lo que va del año, más de 141 comerciantes han sido víctimas de robo en su negocio.

En la última semana, al menos seis comerciantes han sido víctimas de robo en sus negocios, alguno de ellos, en repetidas ocasiones en lo que va del año, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

La denuncia pública por parte de una veterinaria, fue ‘la gota que derramó el vaso’, ya que al viralizar su situación, algunos empresarios hicieron pública su experiencia, donde a pesar de reportar e identificar al supuesto ladrón, las autoridades no han actuado de manera enérgica en sus denuncias.

No había querido publicar nada por no afectar, por no ofender, por no tener problemas con nadie, pero estoy cansada de esta situación; es la cuarta vez que nos roban en la Veterinaria Happypet y las autoridades no hacen nada. No me parece justo lo que está pasando una y otra vez”, expresó Karla Coronado, empresaria afectada.