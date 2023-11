Navojoa cierra octubre con números rojos en los delitos de robo y violencia familiar

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas delictivas por parte de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, durante el mes de octubre se reportaron más de 270 delitos en el municipio de Navojoa, de los cuales, en su mayoría corresponden a violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, robo a negocio y robo a persona.

Aunque las autoridades municipales aseguran que la incidencia delictiva en la ciudad se encuentra a la baja, la realidad es que dicha reducción es mínima, ya que durante los últimos 30 días, se registró solo un 10 por ciento menos que el mes anterior.

El Centro de Control, Comando, comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), detalló que el delito más reportado durante el mes de octubre fue el de violencia intrafamiliar, con más de 206 llamadas de emergencia al 911, lo cual, promedia diariamente al menos seis mujeres violentadas por su pareja.

Otro de los delitos que encendieron las alarmas de las autoridades es el robo a casa habitación, el cual, en el último mes registró 21 casos, no obstante, este delito sí registra un incremento comparado el mes anterior, por hasta un 17 por ciento.

De igual manera, el delito de robo a negocio, registró un incremento comparado al mes anterior, ya que en esta ocasión se registraron alrededor de 18 llamadas de auxilio por parte de los comerciantes, lo cual significa un aumento del 40 por ciento.

Lamentablemente, la cultura de la denuncia aún es mínima en la 'Perla del Mayo', ya que de acuerdo al Semáforo Delictivo, solo dos de cada 10 víctimas de algún delito, se animan a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Tal es el caso del delito por violencia intrafamiliar, donde solo el 20 por ciento de las llamadas terminó en un denuncia, mientras que por el delito de robo a casa habitación, solo el 23 por ciento denunció y por el delito de robo en negocio, solo el 47 por ciento de los comerciantes abrieron una carpeta de investigación.

En mi caso, yo he sido víctima de robo en mi casa en meses anteriores y al final de todo, solo te hacen dar vueltas y no agarran al ladrón, aunque nosotros le digamos quien fue, por eso la mayoría de aquí decide no denunciar", puntualizó Rosalía Gutiérrez, vecina del Fraccionamiento Infonavit Sonora.