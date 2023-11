Nueva ruta migrante tensa la frontera con Arizona; narco quiere controlar Naco y Agua Prieta

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Decenas de miles de migrantes nacionales e internacionales hicieron uso de la ruta por Sonoyta durante varios años, pues se consideraba la más expedita y la menos vigilada por las autoridades federales. El problema es que, precisamente dicha holgura derivó en que el crimen organizado se adueñara del área y de todas las poblaciones cercanas. Los relatos de secuestros masivos de sudamericanos, centroamericanos y africanos incluso en los primeros meses de este año, dan para un libro.

Porque, además de secuestros y extorsiones, esta sinergia entre los migrantes y el narco generó una economía exclusiva, en la que municipios enteros se involucraron: Altar, Pitiquito o Tubutama lo ejemplifican, ciudades en donde mucho del circulante se desprende de las manos de viajeros que adquieren desde agua, pasando por ropa, y terminando en 'protección y traslado' de los criminales.

Las condiciones, evidentemente, fueron caldo de cultivo para la disputa entre cárteles por un negocio en ciernes. Al final, la ruta comenzó a dejar de ser la predilecta para los migrantes, que han optado por buscar alternativas dentro de Sonora. De acuerdo con la información de las autoridades mexicanas, los migrantes han comenzado tomar la ruta hacia el oeste, con el fin de alcanzar la frontera de Agua Prieta y la de Naco. La vía, con mucho menor presencia de autoridades, les da, al menos por ahora, mayores opciones de éxito.

También la mucho menor fuerza del crimen organizado les brinda un poco más de certeza de que no serán secuestrados, desaparecidos o, lo menos, robados por los criminales, aunque se entiende que lo dicho podría ser temporal.

Problemas

Todo cambio en los flujos genera desajustes y provoca un cambio de realidades; está claro que el movimiento de los migrantes termina afectando a lugares que no los contemplaban como un problema", explica el investigador Roberto Zepeda.

Lo descrito anteriormente ha metido al juego migrante a poblaciones que solían ver la crisis solo desde la barrera, como un espectador más. El condado de Cochise, Arizona el cual abarca poblaciones como Douglas, Benson o Sierra Vista ha entrado en crisis a causa del flujo migrante proveniente de Sonora, el cual, precisamente llega por la nueva ruta ya explicada.

De acuerdo con el alguacil Mark Dannels, los 133 kilómetros que Cochise comparte con México "se han convertido en una de las rutas preferidas de los traficantes para eludir a las autoridades... esto ha estado pasando en los últimos meses de forma descarada", explica. El oficial Dannels explicó a CNN que en los últimos meses se han multiplicado las detenciones de jóvenes tanto por distribución como por consumo de drogas, lo que supone una crisis "que estamos atendiendo con todas nuestras posibilidades".

La prensa estadounidense ha señalado que en la zona también se ha detenido a decenas de ciudadanos norteamericanos que deciden trasladar a migrantes desde la frontera hasta el final del condado a cambio de dinero o drogas entregados por los carteles mexicanos. "Sin seguridad pública nada puede funcionar. Estamos bajo ataque y los cárteles están sacando provecho", explicó a la prensa David Rhodes, alguacil del condado de Yavapai, quien a su vez en días pasados envió una carta al gobierno de Arizona para ampliar los recursos destinados a combatir tanto a la migración como el combate al tráfico de drogas.

Tenemos que aumentar los esfuerzos y recursos para frenar a los traficantes de drogas y personas, solo con más tecnología podemos igualar la riqueza y equipo utilizado por los cárteles", dijo.

John Modlin, uno de los jefes de la Patrulla Fronteriza en Arizona dijo a la prensa que la cantidad de migrantes que ingresan por Naco y Agua Prieta crece con el paso de las semanas, lo que pone en alerta a una autoridad ya rebasada. La situación en Cochise es tal que Dannels ha solicitado apoyo a otros alguaciles y elementos federales para enfrentar la crisis de seguridad detonada por el tráfico de migrantes y de estupefacientes.

Vamos a frenarlo, esto tiene qué parar y vamos a detener a todos aquellos que quebranten nuestras leyes; si la autoridad del otro lado de la frontera es omisa, nosotros no seremos", expuso.

"El estado no está abierto para los negocios. Nuestra economía local no está abierta a los negocios. No se puede venir aquí y envenenar a nuestros hijos sin represalias, sin consecuencias. No se puede venir aquí y crear comercio sexual ilícito sin consecuencias. Te vas a encontrar con toda la ira de las fuerzas del orden del estado", advirtió Rhodes. De acuerdo con el fiscal de distrito Brian McIntyre, los carteles están cobrando hasta 8 mil dólares a los migrantes para llevarlos desde Agua Prieta o Naco hasta las poblaciones intermedias de Arizona, usando a ciudadanos norteamericanos a los que "convencen de llevar migrantes en sus coches por dos mil dólares".

Fuente: Tribuna