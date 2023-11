Policía Municipal de Cajeme investiga corrupción; habría mandos medios involucrados

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras revelarse por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Cajeme que tres elementos de la corporación fueron retirados de su área de trabajo asignada al oriente de Ciudad Obregón debido a presuntos actos deshonestos, el titular de la dependencia, Claudio Cruz Hernández señaló que existen más agentes en la misma situación, así como investigaciones a mandos medios para evitar se realicen cobros de cuotas a los agentes.

Sin precisar una cifra, a fin de no entorpecer las investigaciones el funcionario confirmó que se tienen más casos en investigación por presuntos actos deshonestos, así como investigaciones a mandos medios a fin de evitar que se sigan llevando estas prácticas, donde los agentes realizaban patrullajes y entregaban lo recaudado de 'mordidas' a sus superiores.

Claro que se está investigando a los mandos, una de las situaciones del porqué hemos estado rotando a los mandos es por eso, para evitar que caigan en ese tipo de prácticas, es algo que no vamos a permitir, ya se tenían detectadas estas conductas desde hace varios años, sin embargo a las nuevas denuncias y situaciones que nos habían proporcionado es que se hicieron estos cambios, pero si se siguen investigando a los mandos a fin de tener una policía confiable", declaró el funcionario.

Cabe recordar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Ciudad Obregón presentó en el tercer trimestre de 2023 la más baja percepción a nivel nacional sobre el desempeño de las autoridades siendo la policía municipal a la par de la estatal la más baja calificada con un 29.1 por ciento de aprobación, cifra los coloca en el último escaño de las ciudades encuestadas a nivel nacional.

Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora señaló que estas cifras reflejan la problemática de la necesidad de una depuración de la policía municipal.

Está claro que la policía municipal tiene que ser depurada, no basta con que se cambien los mandos medios se necesita hacer una depuración general ya que de 20 a 25 por ciento de los policías no han pasado los exámenes de control y confianza y eso es un porcentaje muy elevado que pueden ser las manzanas podridas pues no están ayudando a que mejoren estos resultados".