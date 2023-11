Exigen Justicia por Ulises, el joven autista golpeado por sus vecinos en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tras la golpiza que le propinaron a Ulises Alejandro Mendoza, un joven diagnosticado con autismo que fue golpeado el pasado 31 de octubre por vecinos de la colonia El Encanto, quienes le provocaron graves lesiones y fracturas, la Red de Asociaciones por la Discapacidad en Sonora se unió para exigir justicia inmediata en su caso.

El representante de la Red, Cervando Flores Catelo calificó este acontecimiento como un acto brutal, deshonesto y abusivo, por lo que esperan que se realicen las investigaciones pertinentes y que los responsables paguen por lo que le hicieron a Ulises, quien ahora requiere de cuatro cirugías y su recuperación tardará varias semanas.

Solicitamos que se lleven a cabo con toda propiedad las investigaciones y que estas personas sean castigadas, y expresamos nuestra indignación porque son cosas que no deberían de suceder, a ninguna persona inocente, fuera de que tenga autismo, esto no debería haberle sucedido simplemente por ser persona", destacó.

Además, hizo hincapié en que las personas con autismo no tienen malicia, por lo que el haberlo agredido de forma brutal con tubos y un bat de madera es un acto reprobable, el cual no debería pasarse por alto, así que piden a las autoridades que no tomen a la ligera este caso que desafortunadamente no aislado.

Así fueron los hechos

Según datos proporcionados por la Fiscalía de Sonora, los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de octubre durante la celebración de Halloween, mientras la víctima caminaba sobre el bulevar Abelardo B. Sobarzo, donde los sorprendieron a golpes que le provocaron heridas en el rostro brazo, espalda y fractura en la muñeca, pero aunque su vida no corre peligro le causaron un grave daño emocional, así como físico.

Hasta ahora se sabe que el pasado 6 de noviembre se ejecutó la orden de aprehensión contra sus agresores Gerson Alí 'N' y Jesús 'N', quienes se encuentran a disposición de la autoridad por el delito de lesiones calificadas, así que esperan que el castigo que emita el Juez sea severo y que marque un precedente para que nadie vuelva a cometer este tipo de actos violentos.

Fuente: Tribuna