Justicia en el Río Sonora, dilatada por las autoridades: Gobierno de México no cumple

Cajeme, Sonora.- Pese a la demanda penal que el gobierno federal interpuso en contra de Grupo México por no cumplir con la reparación del daño ocasionado por el derrame de contaminantes en el Río Sonora en agosto de 2014, hasta ahora no hay mayor avance para que se cumplan los requerido. El 12 de octubre pasado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, informó del caso.

Francisca García Enríquez, habitante de Aconchi e integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora apuntó que la demanda en contra de la empresa representa un gran paso para que se haga justicia a todos los pobladores afectados.

Río Sonora Grupo México busca no responder por derrame y contaminación en Río Sonora

Esperan justicia para Río Sonora. Foto: Internet

Si no cambian los pozos en donde están y le siguen dando agua a la población de pozos con agua contaminada y no nos ponen la clínica para los afectados en su salud, pues, no se va a atacar el tema primordial para la población”, manifestó.