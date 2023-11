AMLO se compromete a regresar en febrero y junio para entregar Acueducto Yaqui y Distrito de Riego

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante su visita a la comunidad de Huiribis en Guaymas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió regresar a Sonora en febrero y junio para entregar la obra del Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego 018, ya que dijo que existe el compromiso de cumplir.

La obra del Acueducto Yaqui abastecerá del vital líquido a las comunidades indígenas del territorio Yaqui. Aunque el presidente confió en que su proyecto tendrá continuidad en 2024, apuró a integrantes de su gabinete a cumplir con todos los compromisos establecidos en el Plan de Justicia Yaqui antes de que termine su gobierno.

El Acueducto Yaqui lleva un avance del 71.65 por ciento, esta obra tendrá que ser entregada a finales de 2024, según lo planteado por el presidente. Otra de las obras por las que pidió celeridad el presidente fue la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

El presidente de México, también destacó que para el próximo primero de diciembre le pidió a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al gobernador Alfonso Durazo, que en su ausencia atestigüen la entrega de la administración del nuevo Distrito de Riego a los integrantes de la etnia.

Sobre el Distrito de Riego 018, se optó por construir un acueducto de 241 kilómetros de longitud, una obra enorme con un costo que superará los 2,200 millones de pesos. El problema es que, aunque se trabaja a marchas forzadas para cumplir con los tiempos y que el presidente pueda culminar su sexenio entregando las magnas obras, esto se antoja difícil pues los recursos destinados no serán suficientes, y sólo quedan once meses de gobierno.

Además, en el seno de la Tribu no todo son flores, pues hay varias voces de quejas y críticas hacia el Plan, que tiene poderosas resistencias desde el interior. Desde opiniones que aseguran que lo brindado por el gobierno no era realmente lo solicitado, o que no han satisfecho algunas demandas de los diferentes grupos, o que, sencillamente, los esfuerzos han fracasado.

Fuente: Tribuna