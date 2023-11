AMLO visita Sonora para revisar Plan de Justicia Yaqui: Avances y pendientes

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pisará hoy tierras yaquis para socializar los avances del Plan de Justicia, su programa más ambicioso en el estado de Sonora. Ya casi tres años han transcurrido desde que el mandatario decidió llevarle lo que él consideró justicia al pueblo originario, al que primero ofreció disculpas en representación del Estado Mexicano y posteriormente comenzó a tomar decisiones.

En la primera etapa, le regresó miles de hectáreas de tierras, muchas de las cuales estaban en manos de terceros, para luego emprender una serie de obras con un presupuesto multimillonario. Luego siguió la obra social desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), la cual consistió en canchas deportivas, centros comunitarios o la Universidad, después se siguió con inversiones en salud, drenaje, agua potable y tendido eléctrico.

AMLO festejará su cumpleaños en Sonora, con los yaquis. Foto: Internet

Después se tomaron decisiones de envergadura: la organización del Distrito de Riego 018, que sigue levantando ámpula entre los productores agrícolas del Valle del Yaqui y del mismo Valle de Guaymas, y también dudas por parte de especialistas, cuya duda es sencilla y trascendental: ¿de dónde saldrá el agua si la presa del Oviáchic se encuentra en condiciones mínimas?

Para apuntalar el Distrito se optó por construir un acueducto de 241 kilómetros de longitud, una obra enorme con un costo que superará los 2,200 millones de pesos. El problema es que, aunque se trabaja a marchas forzadas para cumplir con los tiempos y que el presidente pueda culminar su sexenio entregando las magnas obras, esto se antoja difícil pues los recursos destinados no serán suficientes, y sólo quedan once meses de gobierno.

Además, en el seno de la Tribu no todo son flores, pues hay varias voces de quejas y críticas hacia el Plan, que tiene poderosas resistencias desde el interior. Desde opiniones que aseguran que lo brindado por el gobierno no era realmente lo solicitado, o que no han satisfecho algunas demandas de lo diferentes grupos, o que, sencillamente, los esfuerzos han fracasado.

Huelga decir que, al menos, entre los ciudadanos de a pie sí se asoma la esperanza, pues reconocen que la presencia de médicos, consultorios y equipo les mejorarán la vida, pues hoy carecen de servicios de salud. También aplauden el ingreso de los servicios básicos, la apertura de la Universidad, así como el ordenamiento a través de infraestructura elemental, de la cual carecieron por décadas.

Agenda presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó anoche a Ciudad Obregón proveniente de Baja California, tendrá su conferencia matutina en el Campo Militar a partir de las 7:00 horas, para luego trasladarse a Huiviris, donde encabezará dos eventos relacionados con el Plan de Justicia Yaqui, para después continuar su gira por el país.

Fuente: Tribuna