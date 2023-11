La justicia a la Nación Yaqui comenzó, pero aún es insuficiente aseguran habitantes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 2 años después de oficializarse el Plan de Justicia Yaqui, las obras destinadas avanzan, sin embargo, ante la cercanía del término del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la comunidad duda sobre el adecuado seguimiento del proyecto social y político.

El Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, contempla no solo infraestructura ya en funciones como la Universidad Yaqui y espacios comunitarios, sino además la construcción de un acueducto de 241 kilómetros y un nuevo distrito de riego (018), así como la restitución de tierras al grupo étnico, ingreso de servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje, y centros de salud.

Habitantes de la comunidad, consideran que, tras varios años de solo recibir promesas por parte de los gobiernos, el ver trabajos activos y proyectos terminados, significa un importante avance para el desarrollo de la tribu, pero sin dejarse de cuestionar si se logrará concluir el Plan antes de que finalice el sexenio o si el siguiente mandatario federal dará un seguimiento al proyecto.

Educación y Salud

María Buitimea, residente de la comunidad de Vícam compartió que hace 2 semanas se comenzó la construcción del Hospital Regional para el Pueblo Yaqui, el cual se contemplaba desde antes de la firma del Plan de Justicia.

Se han tenido avances en los diferentes pueblos, como los centros de salud, los cuales están aún sin funcionar, pero es un paso más que ya estén construidos, con el tema del Hospital Yaqui, pues solo esperamos que sí logren terminarlo, ya que apenas van a comenzar a construirlo, lo cual no es garantía de que continúen si acaba el tiempo del presidente Obrador, aun así hay muchas mejoras como la instalación de la tubería para el agua potable", declaró.

Alejandro Valencia, docente, añadió que en el tema de educación actualmente se cuenta ya en funciones la Universidad del Pueblo Yaqui, la cual ha generado una importante demanda de espacios por parte de los estudiantes, pero debido a condiciones ajenas a la propia institución educativa, también presenta mucha deserción escolar.

"La escuela tiene una capacidad para brindar clases a alrededor de 200 estudiantes, actualmente se tienen 225 que cursan el primer cuatrimestre de la universidad, que si bien la cifra de estudiantes se encuentra cubierta, existe mucha deserción debido al tema de inseguridad que se sufre al interior del territorio, y por la misma demanda se ha logrado cubrir los espacios, aprovechando que al ser el primer semestre se maneja un tronco común en las clases, hay que afinar algunas cosas pero lo importante es que ya hay estos espacios para nuestros jóvenes", señaló.

Las instalaciones de la Universidad Yaqui

Dudas entre las autoridades

Fernando Jiménez Gutiérrez, integrante de la tropa Yoemia del pueblo de Vícam calificó el plan de justicia como "de buenas intenciones, pero mal ejecutado", argumentando que, si bien se realizaron unidades deportivas o edificaciones grandes en el lugar de las enramadas tradicionales, estas obras no fueron requeridas por los Yaquis, ya que se hicieron sin consultar las tradiciones ni necesidades de sus habitantes.

La calidad de las obras pues da mucho que hablar, por ejemplo (…) Los yaquis no pedimos estas edificaciones grandes como los complejos deportivos que solo están acumulando polvo, las guardias tradicionales rompieron con lo tradicional, porque en las guardias, cada elemento tienen un sentido cultural, desde el material ese con que se hacen las enramadas, tiene un significado espiritual todo eso y ahora que lo modernizaron pierde ese sentido", señaló.

Sobre la construcción del Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego 018 declaró: "Este decreto va a afectar tanto a la tribu como a los habitantes del Valle del Yaqui, que hemos sido usuarios naturales de la cuenca del Río Yaqui, y este Plan de Justicia busca mantener vivo el Acueducto Independencia que es un usuario más que se sumó, para darle agua a la ciudad de Hermosillo, no es justo porque nosotros aquí nada más tenemos agua entubada, entonces ese plan de justicia trajo esas obras de mala calidad, hay muchos hundimientos donde están trabajando y el personal que nos van a encasquetar como operadores del Distrito 018 no cuenta con el perfil adecuado. Y los volúmenes de agua también es un espejismo pues ¿De dónde van a sacar los seiscientos cuarenta y tres mil metros cúbicos?".

Agustín Molina Meza, capitán del pueblo de Pótam, añadió que aun cuando el plan ha dejado algunas obras en algunas comunidades, no compensa el hecho de que no se respetó el decreto de Lázaro Cárdenas para hacer valer y respetar una verdadera justicia para los Yaquis.

"Hay temas que nos preocupan como ese dichoso acueducto que no se ha terminado y que no sabemos de dónde van a sacar el agua, ahorita los alumnos de la Universidad están corriendo peligro como toda la población de la tribu, las áreas deportivas están en desuso por el mismo tema de violencia, y el tema del agua es lo primordial para un plan de justicia, como lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero el presidente se empeña en hacer oídos sordos, viene ahora a decirnos que no hay actos delictivos aquí y eso pues realmente pues es mentira", declaró.

Una de las unidades deportivas construidas en territorio yaqui

Por su parte, Pedro Valenzuela integrante de la comunidad de Loma de Bácum, dio a conocer que aun cuando esta comunidad se había mantenido al margen de participar en las visitas de informe de avances del presidente López Obrador, esta ocasión debido a lo visto en la construcción del acueducto y la conformación de la directiva del Distrito de Riego 018, se tendrá por primera vez una comitiva representativa de Loma de Bácum.

Vemos mala calidad en las obras, recientemente se tuvo un derrumbe a la altura de la localidad del Chiculi, además de otras anteriores; en el caso del Distrito 018 no vemos la necesidad de este, y realmente no tenemos muchas expectativas que se termine de cumplir el plan de justicia", declaró.

Finalmente, autoridades de las comunidades Yaquis, dieron a conocer que se buscara una próxima reunión de los 8 pueblos que integran la Nación Yaqui, a fin de elaborar un Plan de Justicia que realmente cubra las necesidades de la etnia, proyecto que será presentando posteriormente a las autoridades federales.

