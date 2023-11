En megapuente Capufe sube costo de casetas de peaje; ya cambiaron costos en Cajeme

Cajeme, Sonora.- En el marco del llamado megapuente que comprende los días del 17 al 20 de noviembre, Caminos y Puentes Federales (Capufe), anunció un incremento del tres por ciento en las casetas de peaje de todo el país. En el caso de Cajeme, Tribuna visitó el puesto de cobro más cercano, el cual se ubica sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Esperanza, en donde trascendió que desde la primera horas del día, se actualizaron los costos para los diferentes tipos de vehículos que circulan por la mencionada rúa federal.

De acuerdo a las autoridades, este ajuste permite que los recursos recaudados por peaje se empleen para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación de los tramos operados en beneficio de la población. Durante la visita que realizó esta casa editorial al puesto de cobro, se pudo constatar el incremento y verificar las nuevos costos, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Incrementan costos en casetas de Cajeme

Créditos: Jorge Salazar

Los conductores deberán tener en cuenta el número de ejes del vehículo para evitar sorpresas inesperadas. Cabe destacar que el llamado megapuente, obedece a que, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases desde el viernes 17 hasta el lunes 20, lo que implica cuatro días consecutivos de descanso.

Durante la Mañanera de este miércoles, 15 de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca del incremento en cobro de casetas y puentes de Capufe, a lo que el mandatario respondió que no estaba enterado sobre el tema, pero dejó en claro que esto podría ser derivado de un ajuste relacionado con la inflación que está atravesando el país en la actualidad.

"No, no, no estoy enterado (sobre el aumento anunciado en Capufe), no pueden ser más que ajustes a la inflación. Ningún aumento por encima de la inflación, ninguno (...) En Acapulco no vamos a cobrar, es que usted quiere que diga que se va a cobrar, yo lo entiendo", declaró el presidente morenista esta mañana durante la rueda de prensa en Palacio Nacional.