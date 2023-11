Ayuntamiento de Cajeme reporta nuevo presunto caso de corrupción, ahora por fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que en las últimas semanas, se informó sobre un par de acciones en donde se señalan a funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de corrupción, ayer durante la conferencia 'Diálogo con Cajeme', el mandatario Javier Lamarque Cano confirmó que se investiga a un empleado de sindicatura municipal por un presunto fraude en contra de una ciudadana.

Este Gobierno no va a tolerar ningún acto deshonesto, irregular que atente contra los intereses de los cajemenses por parte de trabajadores de ayuntamiento, y en este caso en particular ayer (miércoles) que se hizo esta denuncia, por supuesto la vamos a investigar, porque tenemos que actuar con los elementos suficientes y si hay alguna responsabilidad, por supuesto que se actuara en consecuencia", declaró. Te podría interesar Cajeme Javier Lamarque admite que hay corrupción al interior de ayuntamiento de Cajeme

Actos deshonestos

Del mismo modo añadió que si bien se pueden dar este tipo de situaciones, no implica que los trabajadores de ayuntamiento sean cómplices o sujetos de ese tipo de prácticas, recalcando que no se permitirán estas acciones. "No por uno se va a juzgar a todos, ya se está investigando y personalmente le voy a dar seguimiento".

Este hecho se suma a los casos de un empleado de ayuntamiento capturado robando postes, cableado y lámparas del servicio público; así como tres agentes policiacos que se encuentran retirados de sus áreas de trabajo por presuntos actos deshonestos y que actualmente se encuentran bajo investigación por parte del Comité de Honor y Justicia.

Sobre estos elementos policiacos, el titular de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández señaló que existen más agentes en la misma situación, así como investigaciones a mandos medios para evitar se realicen cobros de cuotas a los agentes.

Fuente: Tribuna