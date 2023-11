'Mártires de Sahuaripa', los líderes revolucionarios olvidados en Navojoa; conoce su historia

Navojoa, Sonora.- Abandonado, entre maleza, vandalizado y en escombros, es como se encuentra el mausoleo de los 'Mártires de Sahuaripa' en el municipio de Navojoa, una familia de caudillos, que iniciaron las primeras revueltas en la lucha de la Revolución Mexicana en Sonora, sin embargo, su historia y legado se encuentra 'enterrada y olvidada' por las administraciones municipales.

En el viejo panteón municipal, ubicado en la colonia Rosales, descansan los restos del general Severiano Talamante y sus dos hijos, Severiano y Arnulfo, quienes fueron fusilados por el Gobierno Porfirista un 29 de enero del año de 1911, sin embargo, el intento de las autoridades por honrar su valentía, se ha ido decayendo con el paso de las décadas.

En el año de 1967, el entonces presidente municipal de Navojoa, Roberto Talamante, construyó un pequeño mausoleo en las tumbas de los caudillos de la Revolución, el cual consistía en una base de concreto, con tres pilares de mármol, representando al padre y a sus dos hijos; en lo alto de los dos pilares de la orilla se encontraba la figura de un águila en cada uno, los cuales, sostenían una aparente corona de olivo y en medio se encontraba el pilar más alto, con una campana en la parte superior.

Este recinto era utilizado por las autoridades municipales de aquella época para recordar a los 'Mártires de Sahuaripa' durante cada mes de enero, sin embargo, el paso del tiempo, así como el abandono de las administraciones, permitió que dicho monumento se encuentre en escombros.

En este Día de Muertos , visité el panteón y me di cuenta que desgraciadamente el monumento está por los suelos; en décadas anteriores las autoridades hacían un festejo conmemorativo ahí en el mausoleo. La verdad es que da vergüenza, da pena y es lamentable que las autoridades no le den importancia a los hechos históricos de Navojoa, tal es el caso de los Mártires de Sahuaripa", indicó Francisco Javier Félix Gastélum , historiador local.

Hoy en día, las autoridades recuerdan a los Mártires de Sahuaripa, en un monumento ubicado en la entrada norte de Navojoa, conocido también como 'Los tres picos', sin embargo, la falta de un cronista municipal, ha provocado que la gesta heroica de la familia Talamante, así como su mausoleo se encuentre en el olvido para las nuevas generaciones.

Desgraciadamente las autoridades no le han dado la importancia necesaria, tenemos cinco años sin cronista, estos relatos no se conocen porque no hay quien esté publicando y difundiendo la historia regional, ya que por indiferencia de las autoridades, no le han dado la importancia a la rica historia de Navojoa”, afirmó Félix Gastélum.