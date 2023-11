Este jueves 2 de noviembre habrá cielo nublado y clima muy frío en Sonora: Conagua

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este jueves 2 de noviembre del 2023, Día de Muertos en la República Mexicana, realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es indispensable que te informes sobre cuál es el pronóstico del clima y el tiempo que advierten la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¡Toma nota y abrígate! Pues se espera ambiente frío en la entidad.

Clima en Sonora hoy jueves 2 de noviembre del 2023: Conagua pronostica bajas temperaturas este Día de Muertos

La Conagua y el SMN informan, a través de su boletín matutino, que este jueves 2 de noviembre del 2023 el Norte del Pacífico Mexicano, en particular el estado de Sonora, tendrá cielo medio nublado durante la mañana. Para la tarde del día, la mayor parte del cielo estará lleno de nubes; no obstante, pese a esta condición, no se prevén ninguna clase de precipitaciones pluviales en la región sonorense.

Por otra parte, se señala que el tiempo será fresco por la mañana en la región, así como frío a muy frío en zonas altas del estado sonorense; se pronostican heladas de -10 a -5°C. Durante la tarde, el ambiente se tornará caluroso en la región. El viento será del norte y noroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Sobre las temperaturas, en el Sur de la entidad se prevén mínimas de 17°C y máximas de 33°C.

Por otra parte, en el Centro del estado de Sonora, las ciudades de Hermosillo, Arivechi y Villa Pesqueira se prevén temperaturas bajas de 11°C y altas de 33°C. En tanto, en la frontera con los Estados Unidos de América (EU), en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Agua Prieta se esperan heladas, con mínimas de 6°C y máximas de 24°C.

Tormenta tropical 'Pilar' causará lluvias fuertes en el Sur de México

Para este jueves, la tormenta tropical 'Pilar' se localizará al sur del Golfo de Tehuantepec, su amplia circulación en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, originará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas y precipitaciones puntuales muy fuertes en Oaxaca. Por su parte, el Frente Frío Número 8 se mantendrá sobre el occidente del Mar Caribe, al oriente de las costas de Quintana Roo, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y fuertes en Campeche y Yucatán.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua