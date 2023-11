Miguel Ángel Castro Cosío, un escritor altamente comprometido que forja un gran legado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Originario de Baja California Sur, pero cajemense de corazón, Miguel Ángel Castro Cosío es una figura destacada en la región, esto gracias a su lucha por los derechos humanos y el gran legado que ha dejado dentro del sector agrícola y acuícola. Pero, más allá de sus derroteros políticos y sociales, su pasión por la literatura le brota de los poros y escapa con facilidad por su boca. No por nada es que ha publicado ya una decena de libros

Sus inicios

Miguel Ángel Castro inició su idilio con la literatura a los seis años, cuando aprendió su primer poema en la primaria Carlos A Carillo en La Paz, posteriormente, a través del tiempo, se fue enamorando de la lectura, debido a la formación y educación que le inculcó su familia, en la cual el estudio era fundamental. Sus primeras obras literarias llegaron cuando cursaba la escuela Normal, realizando artículos deportivos, ya que siempre han sido un fiel seguidor de los deportes, específicamente del futbol, disciplina que practicó, figuró y habría elegido de profesión, sino fuera por la promesa que le hizo a su madre de dedicarse a la docencia.

El gran escritor Juan Rulfo fue su mentor, aprendió de la gran figura nacional el cómo escribir, leer, y sobre todo comprender la escritura. “Lo que más hizo que me llamaran la atención los libros, cuentos, poemas y la lectura como tal, fue el acercamiento y la amistad que tuve con el creador del libro ‘El Llano en Llamas’, el gran Juan Rulfo; él es mi maestro, me enseñó todo, es todo un ejemplo. Hay cuentos que me narró y platicó en persona, definitivamente eso me marcó e inspiró para yo aventurarme a este bonito mundo”, comentó el profesor.

Miguel Ángel Castro Cosío participa en talleres de lectura

Además del enorme conocimiento que adquirió de Juan Rulfo, el tener la fortuna de viajar y conocer países como Australia, Japón, China, Tailandia, Italia, Francia, España, Tailandia, etc., ayudaron a expandir su conocimiento “Cada vez que uno viaja va aumentando su cultura, bien dicen que los viajes enseñan y despiertan al ser humano, entonces yo atribuyo mi formación como escritor a eso”.

Gracias a esos viajes, Castro Cosío pudo publicar los libros; ‘Tailandia, la tierra de la sonrisa y pensamiento’, ‘Europa, tres países latinos’ y ‘Cuba Revolucionario’. Mismos que ya están agotados en el mercado, pues afortunadamente todos sus trabajos literarios fueron vendidos.

Relatos es uno de sus primeros libros

“Sueño con una nueva sociedad”.

Dentro de cada letra, párrafo, poema y libro, el nacido en La Paz, Baja California, busca generar conciencia y dejar un mensaje claro y concreto sobre la justicia social, democracia, igualdad y libertad que necesita el país. Prueba de ello es su más reciente trabajo literario es un poema denominado ‘Nuestros Días’ que descalifica el accionar, la incapacidad gubernamental y científica que tuvieron miles de gobernantes referente al tema del Covid-19.

“Espero que este poema pueda ser analizado por los jóvenes, adultos y todas las personas interesadas, es un trabajo que evidentemente golpea el accionar de los gobernantes que no supieron que hacer con la llegada de la pandemia. Al igual que ustedes, yo también tuve que trabajar desde casa, no salir, y poner en riesgo mi salud por la incapacidad de nuestros gobernantes. Afortunadamente todo eso me motivó en escribir este poema, por lo que de verdad espero que lo puedan leer”, puntualizó.

Ya con ocho libros lanzados y agotados en el mercado, y con más de 40 años de una enorme labor social, el también líder de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP) no para, y espera seguir escribiendo libros y poemas que retumben en la sociedad y busquen justicia. “Siempre he soñado con una sociedad justa; un gobierno que no traicione, que tengan capacidad administrativa política y social. No me iré satisfecho hasta no ver el sueño de que en efecto sí gobierna el pueblo y no los dueños del pueblo. Sueño con una nueva sociedad”, sentenció el profesor.

Obras literarias más destacadas

Cuba revolucionario.

Tailandia, la tierra de la sonrisa y pensamiento.

Libros de cuentos y relatos.

Europa: tres países latinos.

Aprendiz de fotógrafo.

Pensamiento.

