Tren maya de Sonora, sin estudio de impacto ambiental ¿y la ley?

Pues con la novedad que en Sonora se tendrá también un Tren Maya, entre el municipio de Ímuris - Nogales, una nueva línea que llegará a la frontera, que beneficiará movimiento de minerales del Grupo México, la carga que salga de Guaymas, en proceso de modernización, pero un detalle, al igual que el Acueducto Independencia, el gobierno federal se pasó por alto Estudio de Impacto Ambiental, el MIA.

Y todo parece indicar que la línea pasará por áreas protegidas, dañando el ecosistema, flora, fauna, animales silvestres de la zona en peligro de extinción y también a un municipio que tiene 12 mil 500 habitantes, en su economía y en sus propiedades, la mayoría de ellos gente de ese "pueblo" a quien tanto dice proteger AMLO.

Ahí están los videos de reportajes, una señora y su familia a punto de perder su Huerta de Membrillo, que es de lo que viven, y así en esa condición están otros 200 propietarios, pequeños y medianos productores, en grave riesgo.

También se perderían canales de riego y el embalse de la pequeña Presa, que es vida para la comunidad, estamos hablando de vital líquido, hoy tan escaso, ante el cambio climático y un mal año.

Rancho y Río

También, dentro de la zona de área protegidas están Ranchos como el Aribabi, un área de 13 mil hectáreas con animales como pumas, ocelotes, coyotes, osos, reptiles.

También está un río, el Cocóspera, que corre el agua todo el año, todo esto en grave riesgo, cosa que poco le importa al gobierno federal y a la Sedena, esta obra se tiene que terminar antes que concluya la actual administración.

Y ya ni decir de las vibraciones para Ímuris, cuando pase continuamente el Tren, no entiendo, primero: el estar haciendo una obra sin consulta a la gente, al Presidente municipal ¿No que a mano alzada pues?.

Segundo: el estado de derecho, ¿Para qué las leyes? ¿Cómo que el estudio MIA se entregará hasta el año que entra? ¿Cómo empezar una obra sin permisos?, la tribu yaqui y Ayuntamiento de Cajeme tienen una controversia en la SCJN, por la obra del

Acueducto Independencia, años, ahí durmiendo el sueño de los justos, pero pues como dijo AMLO "No me vengan con que la ley es la ley".

Tercero: están haciendo una obra tirando una línea con la frontera, a Nogales, y el gobierno de EUA, agencias federales, Capitolio, Casa Blanca, Secretaría de Estado etc.… no han autorizado cambio de línea férrea, en la garita Dennis De Concini, lo que implicaría gasto millonario y un cambio de logística, vida, negocios para todos los sectores de Nogales, Arizona, Aduanas etc... y esto no está "cuichi".

No se está en contra de la modernización, ahí viene también lo del Tren de pasajeros, que revivirá toda la zona pacífico, desde México hasta Nogales, en donde invertirá la IP, esperando sean vagones modernos, al igual que locomotoras rápidas, no como las del siglo pasado, decreto ya firmado por el Presidente.

Esto me parece bien, al igual que beneficiará a la carga, que saldrá de Guaymas, la modernización de aduana mexicana… pero falta que diga EUA, y lo más grave, se está afectando a mucha gente que vive en una región, mayoría, pequeños productores, se está afectando todo un ecosistema, pero es algo, al igual que el ecocidio que se hizo y hace con el Tren Maya, durísimo el golpe que se viene para Ímuris, y su economía…al tiempo.

¿Y el ejemplo?

Se hizo viral video del Alcalde Javier Lamarque anda de compras en Tucson, Arizona; donde al parecer, por la toma y lugar, aprovechó para ponerse la vacuna contra el Covid, de la marca Pfizer.

El alcalde tiene derecho a viajar en su tiempo libre, a donde quiera, pero lo hizo cuando en todo México se celebró el Buen Fin para alentar al comercio local, máxime en Obregón donde no anda muy bien la economía.

Así pues, Lamarque no contribuyó al comprar en lo local y también le hizo "fuchi" a la vacuna Patria, Abdala, SputinK, las que está promoviendo el gobierno de México.

Reitero, el Alcalde puede ir a donde quiera, pero también tomar en cuenta que representa a un gobierno de izquierda, que hay una austeridad republicana y que ir a EUA, es solo, se supone, para fifís y neoliberales, lo que es una postura demagógica, a los zurdos también les gustan las mieles del capitalismo, el discurso, es de los dientes para afuera.

Bajan a Luis Núñez

Más tardó en registrarse el ciudadano y economista, promotor del Nearshoring con Arizona, Luis Núñez, como aspirante contendiente a candidatura por MC, lo que avaló el propio dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado… y él mismo lo bajó, en menos de 48 horas, una total incongruencia, un acto antidemocrático que muestra el rostro de quien manda.

Todo parece indicar que el ya único registrado, el diputado Ernesto De Lucas, hizo ver su molestia con Jorge Álvarez Máynez, hoy coordinador de campaña de Samuel García, quien es el que le habla al oído a Dante y se operó en consecuencia.

Por cierto, Luis Donaldo Colosio, amigo y compadre de Samuel García, en una reunión con empresarios en Houston, cuestionó al hoy candidato presidencial de MC, de "ambicioso" e "imprudente" y razón no le falta al Alcalde de Monterrey.

Y ahí viene una crisis el próximo 2 de diciembre, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, es sólo "encargado despacho", el Congreso eligió como suplente al titular del Poder Judicial, el panista Arturo Salinas, y esto es lo que señala la SCJN, por más amparos que metan en otras entidades, y pues esto es lo que ha provocado García, primero no cumplir su palabra y deber constitucional y sólo será “esquirol”, ya se está viendo su función.

Deuda

Ayer el Gobernador Alfonso Durazo señaló en relación a la solicitud de 4 mil millones de pesos de deuda para el paquete fiscal 2023, el porqué de ese monto, del cual se espera se vaya utilizando de acuerdo a contingencias, ojalá que así sea para que no se eleve aún más el techo de deuda y por ende pagos del servicio a la Banca.

¿Por qué mas deuda? Pues porque el Estado, el gobierno, dejó de recibir 2 mil 500 millones de pesos de participaciones federales, y aunque no lo dijo, este de se debe al centralismo del presupuesto, que se ha destinado a las obras del Presidente: Dos Bocas, Tren Maya, las 2 más emblemáticas, más costosas, entre otras, más los programas sociales.

Esto no solo afecta a Sonora, sino a las 32 entidades federativas y el tenor seguirá igual en el 2024, lo que obligará a gobiernos y ayuntamientos, a una mayor disciplina financiera, mejora en el cobro de contribuciones.

No hay dinero, se vaciaron las arcas, por eso el techo de endeudamiento de ¡1.8 billones! de pesos, ya sabrán el cierre de sexenio y el arranque para el otro.

El Fondo estabilizador de gobiernos anteriores andaba entre 200 mil y 300 mil millones, ya se lo acabaron, al igual que Fideicomisos, le falta el del Poder Judicial, 15 mil millones, pero no podrán.

Solo quedan Afores, Pensiones y de Vivienda, ya autorizados por la mayoría de Morena, Congreso a entrarle, de acuerdo a lo señalado por el senador Damián Zepeda, que delicado esto.

Milei

Duro golpe al eje socialista del Grupo de Sao Paulo y Grupo Puebla, el triunfo de Javier Milei en Argentina, un personaje de derecha, que con sus propuestas, el pueblo, sobre todo los jóvenes, le dieron el adiós al peronismo, socialismo, populismo, a vivir con inflaciones de 3 dígitos mensuales e incremento en la pobreza.

Aquí en México, hay dos bloques: Claudia Sheibaum, quien ya señaló habrá "continuismo" y Xóchitl Gálvez, el cambio, veremos que deciden los jóvenes y mujeres, 52 por ciento del padrón, en manos de ellos el futuro de México.

