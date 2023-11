Tras liberar deuda con Conagua, Navojoa enfrentará juicio que pone en riesgo sus finanzas

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa logró liberarse de su adeudo hacia la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se debían casi 100 millones de pesos (mdp). Sin embargo, ahora deberá enfrentar un juicio legal que nuevamente amenaza las finanzas municipales.

Fue durante el proceso de entrega recepción cuando se informó del adeudo, el cual impedía que la comuna gestionara obras hidráulicas ante la Conagua, para resolver los problemas de desabasto y drenaje, por lo que el entonces presidente municipal, Mario Martín Martínez Bojórquez, realizó un convenio con un despacho externo para la regularización de dicha deuda.

Esa deuda pasó a Hacienda; cuando estuvo 'Mayito' Martínez se hizo un convenio con un despacho jurídico de Guaymas, precisamente para solventar dicha deuda. Se supone que con ese contrato solventaron ese déficit de 100 mdp", indicó Jesús Guillermo Ruiz Campoy, regidor del Ayuntamiento de Navojoa.

No obstante, durante Sesión de Cabildo se mencionó que dicho convenio no fue autorizado por la Junta de Gobierno, por lo que los honorarios del despacho hasta el momento no han sido cubiertos.

Esto provocó que el despacho externo emprendiera una demanda en contra del Ayuntamiento de Navojoa, exigiendo el pago de sus honorarios por un monto aproximado a los 20 millones de pesos, situación que pone sobre las cuerdas a las finanzas municipales, debido a que no cuentan con liquidez suficiente para responder en caso de que el juzgado dictamine en contra de la comuna.