Estudiantes de Itson denuncian casos de abuso en las puertas de los baños: "Mi tío me tocaba"

Ciudad Obregón, Sonora.- Cualquier persona que haya visitado una escuela sabe que los baños regularmente son el sitio en el que los alumnos realizan diversos tipos de confesiones a través de rayones en las paredes o puertas, sitio en el que llegan a confesar su amor por otro alumno o en el que expresan su odio hacia determinada persona; sin embargo, lo que ocurre en la unidad Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) va mucho más allá que una simple expresión amor fortuita.

Como es bien sabido, en México existe un grave problema de violencia sexual en contra de los menores, dichos indices incrementaron notablemente durante el periodo de la pandemia, época en la que las víctimas se vieron obligadas a convivir mucho más tiempo con sus agresores quienes, según las estadísticas, suelen encontrarse en las casas de los agraviados y, usualmente, se tratan de los propios padres, hermanos, primos o tíos, lo que de alguna manera, facilita que los abusadores tengan fácil acceso a las víctimas.

Tomando todo lo anteriormente mencionado como contexto, en las últimas semanas se ha vivido un extraño fenómeno en las puertas de los baños de la unidad Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora, sitio en el que no se leen los tradicionales rayones que podrían encontrarse en un baño de escuela, sino que se pueden hallar escalofriantes pasajes en los que las estudiantes confiesan (de manera anónima) que fueron víctimas de abuso sexual por parte de algún familiar, amigo o novio.

Estudiantes del Itson denuncian casos de abuso en puertas del baño

Créditos: Twitter @MeganoticiasCOB

Según algunos informes, los testimonios fueron grabados con plumones o incluso con post-its, con los que las alumnas cuentan las desgarradoras vivencias que se han visto sometidas a tener desde la infancia. Tal es el caso de una joven, quien denunció que fue agredida por su primo cuando apenas tenía 6 años, así como también menciona que su propio “hermano y otros hombres” la han tocado sin su consentimiento.

“Fui tocada por mi primo cuando tenía 6 años. Por mi hermano y otros hombres, siempre he sentido que es mi culpa y no me atrevo a hablar. Tristemente he aprendido a convivir con ellos por esto y más yo les creo”, se puede leer en uno de los baños.

Estudiantes del Itson denuncian casos de abuso en los baños

Créditos: Twitter @MeganoticiasCOB

“A los 10, mi tío me acosaba y me tocaba. A los 14 mi novio de 19 me obligaba a tener relaciones con él (sin condón porque ‘le dolía’) del cual salí embarazada y ahora no me ayuda en nada. A los 21 un ‘amigo’ me dijo ‘no pasa nada, quédate en mi casa’ y me tocó sin mi consentimiento. He guardado silencio tanto tiempo y me siento tan sola”, mencionó otra alumna en la puerta de los baños.