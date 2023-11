Terrible: Continúan fallas en el sistema de distribución de agua

Cajeme, Sonora. - El mal estado del sistema de distribución de agua potable operada por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, así como la falta de recursos para reparar las zonas más dañadas, ha derivado en frecuentes afectaciones a los usuarios al presentarse cortes temporales del servicio por los trabajos de reparación.

Recientemente vecinos de las colonias Urbi Villa del Rey, Del Real, Cedros I y II, han sufrido de la falta del servicio de agua potable derivado de una falla en el pozo poniente que abastece a la zona, recordando que aun cuando en agosto de 2022, el Oomapasc realizó la reparación de dicho suministro, el pasado mes de julio la paramunicipal tuvo que apagar el pozo para evitar alguna afectación a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica.

Asimismo, la jornada del pasado viernes, residentes de la comunidad ‘El Pueblito KM 9’ se manifestaron por la falta de agua en la zona desde hace un par de semanas y constantes problemas de presión, recordando que es la segunda manifestación que realizan, luego que se hiciera lo propio el mes de septiembre.

Este tipo de afectaciones afecta a los usuarios que deben de recolectar agua en tambos, lo cual en algunos casos deriva en cambios de rutina al tener que esperar a las pipas de agua que se utilizan para abastecer a los afectados, además de las personas mayores que no cuentan con los medios para prevenirse antes estos cortes de agua.

Soy una mujer que vive sola, tengo 72 años, y problemas en la columna, no se manejar ese Internet que dicen, yo me entero que no habrá agua hasta que ya no me sale en la casa, pero aunque lo supiera no tengo las fuerzas para andar acarreando botes de agua, para mi es muy difícil que pasen estas cosas”, compartió Alma Guadalupe, adulto mayor de la colonia Cedros.