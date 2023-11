Temblor de magnitud 4.9 mueve a Guaymas; ciudadanos lo sintieron en diversos sectores 

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Sin reporte de daños, ni afectaciones tras el sismo de magnitud 4.9 en el municipio de Guaymas y que también se sintió en Empalme, reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora

De acuerdo al reporte del Sismológico Nacional el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 21:11 horas de la noche de lunes, y fue sentido por los guaymenses en sus viviendas, expresando algunos de ellos que "les movieron" las camas.

Maura Tapiz, ciudadana, dijo "se sintió muy fuerte en la casa, pareciera que pasaba el tren, fue un momento, pero si lo sentimos muy feo el movimiento".

Margarita Rodríguez, residente del sector norte, expreso "muy fuerte el temblor en Montebello, hasta escuchamos un zumbidito que se escuchó, mi casa la sintió, se movió".

Loreto Jaramillo, vecino del Centro citó "yo si lo sentí, volteé a ver quién me estaba moviendo el sillón y luego me dio miedo, me quedé pensando y al rato ya supe que había temblado".

Edgar Gutiérrez Flores, coordinador municipal de Protección Civil en Empalme informó que traes el temblor de inmediato se implementó un operativo, sin que se presentarán daños o reportes de daños en infraestructura o en personas.

