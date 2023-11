Grandes deudas 'asfixian' al municipio de Empalme: Deben salarios y pagos a proveedores

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El municipio de Empalme, al Sur del estado de Sonora, se encuentra en crisis. De acuerdo con información recaudada por TRIBUNA, se tienen ya tres quincenas que no se pagan los sueldos a los trabajadores y tampoco a las empresas que prestan en el servicio de limpieza en las colonias de la ‘Ciudad jardín’.

La nómina quincenal que aún no se paga ni a los trabajadores ni a los proveedores suma alrededor de cuatro millones 700 mil pesos en el Ayuntamiento. Por otra parte, se señala que los pagos a proveedores, en algunos casos, cuenta ya con cerca de tres meses de retraso. Este es el caso la cooperativa ‘Arroyos Cuates’, cuyos integrantes el pasado martes 28 de noviembre del 2023 realizaron un plantón de manera pacífica en palacio municipal de Empalme, en exigencia de sus pagos atrasados.

Empalme está en crisis económica. Foto: Cortesía

No hay fondos para pagar a las deudas de Empalme

Se informó que al municipio de Empalme se le otorgó un crédito por 14 millones de pesos para el pago de aguinaldos y también se les dieron ocho millones de pesos por adelanto de participaciones federales en noviembre, y actualmente las arcas municipales no tienen dinero.

Luis Fuentes Aguilar, presidente municipal reconoció que el Ayuntamiento se encuentra en crisis y señaló: “lo que sí tengo problemas es con la quincena, no he pagado la quincena, le pagué a sindicalizados, pero afortunadamente ya el gobernador Alfonso Durazo estuvo en la región Guaymas-Empalme, donde nos anunció que nos va a dar un apoyo financiero para salir de los problemas que tenemos, el presupuesto no alcanzó y pues tenemos serios problemas en cuanto a nómina”.

Trabajadores denuncian falta de pagos en Empalme. Foto: Cortesía

Representantes de la cooperativa ‘Arroyos Cuates’ dijeron que esperarán para el viernes el pago de los adeudos, de lo contrario podrían parar el servicio de limpieza en diversos sectores de la ciudad.

