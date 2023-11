Vecinos de Tesia se manifiestan en la Junta de Caminos por incumplimiento de obras

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la comunidad de Tesia en el municipio de Navojoa, se manifestaron en las oficinas de la Junta de Caminos en el Estado de Sonora, al asegurar que su titular, Eduardo Pacheco no cumplió con los compromisos pactados el pasado mes de agosto del año pasado, por lo que temen que algunas obras no ejecutadas, tampoco ingresen en el presupuesto del siguiente año.

Dentro de las peticiones por parte de los vecinos de las comunidades indígenas, se encuentran: La ampliación del tramo carretero Tesia - Navojoa con concreto hidráulico, la construcción del puente en el arroyo de El Jíjiri, así como la pavimentación de los caminos rurales que atraviesan las comunidades de Camoa, Barrio Corral, Barrio Cantúa y Tres Hermanos, hasta el entronque con la carretera a Álamos.

Los manifestantes colocaron una manta en la entrada de las oficinas de la Junta de Caminos, donde las comunidades indígenas de Tesia y Camoa piden la intervención del gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para que gire instrucciones a la Junta de Caminos Local, a que cumpla con los acuerdos del oficio JCESn:01-9333, pactados desde el pasado mes de agosto del año 2022.

El ingeniero Eduardo Pacheco Grajeda no ha cumplido con los compromisos de hace un año. Se iban a realizar las obras con el presupuesto de este año, lo cual no fue así; el pasado mes de septiembre pedimos el apoyo al presidente municipal de Navojoa, quien también giró un oficio, pero hasta el momento la Junta de Caminos no ha dado una respuesta", indicó Leonardo Pacheco Aguirre, activista.