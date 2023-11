Desde riñas hasta accidentes: Así se vive el Día de Muertos en panteón de Sonora

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El 1 y 2 de noviembre son fechas de suma importancia para millones de mexicanos, quienes aprovechan la llegada del Día de Muertos para acudir a las tumbas de sus seres queridos a visitarlos y llevarles sus alimentos favoritos (en vida), así como algunos presentan arreglos florales y decoran con las criptas con la mítica cempasúchil y otros más hasta mariachis les llevan para amenizar con las canciones favoritas del difunto en cuestión.

Si bien, este tipo de fechas invita a la unidad y a disfrutar de las personas que aún continúan con vida, la realidad es que éste no es siempre el caso y terminan ocurriendo cosas que no van de acuerdo al plan de muchos. Y es que, aunque todo lo anteriormente mencionado podría sonar bastante conmovedor, los panteones pueden llegar a convertirse en los escenarios de algunos accidentes, disputas y hasta golpes de calor, por parte de los asistentes, quienes no toman las medidas preventivas para cuidarse de las altas temperaturas que suelen azotar a Sonora.

¿Cómo se vivió el Día de Muertos en panteón de Guaymas?

De acuerdo con algunos informes, el día de ayer estuvo relativamente tranquilo, aunque sí se reportaron algunos incidentes en ciertos campos santos, especialmente en el Héroes Civiles de Guaymas, en San Germán, donde registros indican una riña entre dos mujeres, quienes incluso, habrían llegado hasta los golpes. Según algunas fuentes, el pleito fue detonado por "problemas personales" con un difunto y, lo que inicialmente comenzó como un intercambio de insultos, terminó con una lluvia de golpes.

Se reportó un amplia asistencia al panteón de los Héroes Civiles de Guaymas

La disputa entre las féminas fue tal, que hasta las autoridades tuvieron que intervenir para que ambas lograran tranquilizarse y permitieran que los demás asistentes disfrutaran de las fiestas con normalidad, aunque esto no ocurrió del todo, ya que, en un segundo accidente, una mujer de la tercera edad se cayó en un hoyo ubicado entre dos tumbas. Se desconoce su estado, pero se sabe que un equipo de paramédicos de la Cruz Roja la atendió inmediatamente.

En otros hechos aislados, se reportaron algunos casos de deshidratación e insolación en el mencionado cementerio, debido a las altas temperaturas que se registraron el día de ayer, afortunadamente, dichos incidentes no pasaron a mayores y todo estuvo relativamente en calma, debido a la presencia de la Cruz Roja de Guaymas, así como también de los agentes de Seguridad Pública.

Fuentes: Tribuna