Oomapas de Huatabampo buscará irse a huelga por incumplimiento de prestaciones

Huatabampo, Sonora.- Los conflictos obrero patronales continúan en los municipios del sur de Sonora, ahora son los trabajadores del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash), quienes buscarán ante el Tribunal un próximo emplazamiento a huelga.

Mientras tanto, Antonio Moroyoqui Valenzuela, líder sindical de Oomapash, aseguró que actualmente se encuentran trabajando bajo protesta debido a que el presidente municipal, Juan Jesús Flores Mendoza, intenta quitarles parte de las previsiones sociales a los trabajadores.

Moroyoqui Valenzuela precisó que parte de las previsiones sociales que el alcalde quiere retirar, es el monedero electrónico, donde se intenta modificar la cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo, para entregar solamente una vez al mes los vales de despensa y no cada quincena como se establece en su contrato.

Aunque el municipio informó que las peticiones del Sindicato ya se habían cumplido, el líder sindical desmintió el comunicado, asegurando que hasta el momento, a los 71 trabajadores se les adeuda primas vacacionales, uniformes y becas, así como monedero electrónico, lo cual, asciende a 270 mil pesos, por lo que no descartan un posible emplazamiento a huelga.

De igual manera la falta de un automóvil oficial para los empleados que salen a atender las demandas ciudadanas, tampoco tienen herramientas para trabajar, además del riesgo que corren de sufrir algún accidente laboral, ya que las instalaciones del Organismo están muy deterioradas, por lo que temen algún probable colapso.

Esta situación ya la expusimos en la Junta de Conciliación, así como en Protección Civil, quienes están inspeccionando el estado del techo, no tenemos buenas instalaciones, no tenemos vehículos ni herramientas adecuadas, ya le hemos tocado la puerta dos veces y hay cerrazón de parte del alcalde, no nos dejaron otro recurso que manifestarnos y no es ilegal, queremos que nos paguen nuestras prestaciones", puntualizó Moroyoqui Valenzuela.