Cajeme recibirá menos dinero en 2024: Alerta disparidad en presupuesto de inversión

Cajeme, Sonora.- Tras presentarse ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de inversión pública municipal para 2024, la proyección para el municipio de Cajeme alerta a funcionarios y cámaras empresariales, quienes calificaron el presupuesto como desequilibrado, al contemplar para la ciudad una cifra marcadamente inferior a otros municipios.

En el anteproyecto, se puede ver que mientras para Cajeme se estima un total de 75 millones 993 mil pesos, a municipios como Guaymas o Navojoa se les asignarían fondos de alrededor del 60 por ciento más alto, ya que a la ciudad portuaria se le asignarían 185 millones 518 mil pesos, mientras que a la Perla del Mayo 146 millones 197 mil pesos.

Advierten poco presupuesto para Cajeme en 2024. Foto: Cortesía

Del mismo modo comparado con el fondo que recibiría Hermosillo, de 709 millones 705 mil pesos, Cajeme solo obtendría un 10.71 por ciento de dicha cantidad, lo cual de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la región, deberá de ser motivo para replantear la propuesta en busca de que este sea equitativo.

Gustavo Cárdenas, titular de la cámara señaló que, si bien no se está en contra que los municipios reciban mayor presupuesto, se ve una disparidad lo cual dificultará el poder avanzar para que los inversionistas puedan voltear a Cajeme y que se establezcan en una ciudad realmente atractiva para la inversión.

No pedimos se le quiten a los demás municipios, queremos que nos den más recursos que se ocupan aquí en el municipio, tenemos muchas necesidades, se tiene que replantear el presupuesto y hacerlo más equitativo, traemos rezago en lo que es pavimentación, drenaje, que en muchas partes está colapsado, alumbrado público, problemas de seguridad, hay muchos rubros que justifican el pedirles a los diputados que soliciten más recursos”, declaró.

Por su parte el diputado local Jorge Russo Salido expresó que aun cuando la propuesta de presupuesto no es malo, sí es poco equitativo, demostrando una falla en la gestión de recursos por parte del presidente municipal, recordando que el año pasado también se dijo que venía poco favorable para Cajeme, pero que se compensaría con recursos extraordinarios voluntad del gobierno federal y estatal.

No podemos estar a la deriva esperando beneficencia, esos recursos extras deberían de estar ya contemplados en papel y no como promesas que en la experiencia hemos visto que no siempre llegan a cumplirse”, declaró.