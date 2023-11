"Me siento muy comprometida con Sonora", asegura Xóchitl Gálvez en su visita a la entidad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sonora solo necesita tres cosas: estado de derecho, seguridad pública y energías limpias, señaló Xóchitl Gálvez Ruiz en su visita a la entidad que eligió como punto de partida de un recorrido que realizará por todo México para presentar su quinto informe de trabajo como senadora

Durante su visita a Hermosillo, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), encabezó varias reuniones.

"Me siento muy comprometida con Sonora, me siento muy contenta de regresar ya como la coordinadora del Frente Amplio por México, ustedes lo hicieron posible, le agradezco a los partidos políticos al PAN, PRI y PRD".

Gálvez apuntó que con la gira de trabajo para presentar su quinto informe como senadora se está despidiendo de su trabajo legislativo y que nunca imaginó que iba a ser la coordinadora del Frente Amplio por México.

Nunca busqué estar en un gabinete presidencial, nunca levanté la mano y me invitaron por mi trabajo que hacía en las comunidades indígenas, porque algo que no dice el presidente cuando habla de mí, sí efectivamente pasé de vender gelatinas a ser una empresaria exitosa, pero cuando gané dinero empecé a trabajar con las comunidades indígenas", recordó.

Además, comentó que durante su labor como senadora fue integrante de siete comisiones, asistió a todas las reuniones y en su cargo de presidenta de la comisión de asuntos indígenas encontró un rezago legislativo al que puso fin.

"Conozco bien México por sus entrañas, por su pobreza, pero también por su cultura, por su riqueza por todo lo que lo mueve como país, como senadora nunca falté por talegona al Senado, nunca hubo un día que dijera tengo hueva de ir a trabajar, no tengo una sola falta, las únicas tres inasistencias que tengo es por el Covid, ahí sí no me quedaba de otras más que quedarme en mi casa".

En la reunión con la sociedad civil, la virtual candidata por el FAM resaltó que en Sonora la recibieron de una manera muy cálida, situación que calificó como la mejor bienvenida que ha tenido en todo el país, también lamentó lo que sucede con el litio que no ha sido aprovechado.

Me da mucho no sé qué decirles con el litio, pero ni picharon, ni cacharon ni dejaron batear, no han podido sacar un gramo de litio porque no le entienden y ahorita el sodio también puede ser un mineral muy importante pero no le digan ya saben a quién porque nacionaliza el sodio y nos quedamos sin sal, necesitamos entender cómo hacer compatible la minería con el medio ambiente", dijo.

Agua y energía eléctrica

La coordinadora del Frente Amplio por México mencionó que Sonora se está quedando sin agua pero se trata de un problema que tiene solución y esta es tecnificar el campo ya que es en este rubro donde se desperdicia mayormente.

"Hoy el campo ocupa el 79 por ciento del agua y el consumo humano 14 por ciento y la industria 4 por ciento, el problema no es la industria, el problema es que desperdiciamos mucha agua en el campo, podríamos tratar las aguas negras de las ciudades y reusarlas en el campo con cierta tecnología".

Además, destacó que Sonora puede ser una gran potencia en nearshoring por tratarse de un Estado que por su ubicación geográfica tiene frontera con Estados Unidos, además de poseer energías limpias.

Xóchitl Gálvez enfatizó que durante su quehacer legislativo impulsó el tema del medio ambiente que es clave para el futuro de los jóvenes por lo cual "defendió a morir" las energías limpias, ve en Sonora una entidad con mucho potencial para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.

"En Sonora podrían estar pagando tarifas mucho más baratas si hubiera toda una estrategia para que pusieran celdas solares en sus viviendas, no hay manera que Sonora no tenga sol, Sonora es uno de los Estados con mayor asolamiento y no tendrían por qué pagar recibos de mil, 3 mil, 4 mil pesos".

Aquí el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad y créanme hay que ser muy güey para no aprovechar el sol que tenemos aquí pero ya saben si hay gobiernos que no le entienden, a México le hace falta una cabeza que le entienda al mundo de la innovación, de la tecnología, pero este gobierno no le entiende ni le quiere entender", aseveró.

Fuente: Tribuna