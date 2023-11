Estos son algunos lugares que ha visitado Alfonso Durazo para promover el Plan Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha decidido realizar una transición hacia las fuentes de energía sustentables, lo cual ha despertado interés a nivel internacional, principalmente entre las empresas extranjeras, razón por la que ha emprendido una extensa gira por Europa, donde se ha encargado de promover al estado como un lugar atractivo para la inversión extranjera.

El Plan Sonora de Energía Sostenible se trata de una inversión de 7 millones de dólares con la que se busca construir infraestructura para la generación de energía renovable mediante celdas fotovoltaicas y también para la explotación de litio en México, lo cual ayudará a combatir el impacto de la carbonización mundial.

Fue en una presentación ante miembros de 'BusinessEurope', una cámara empresarial de la Unión Europea que reúne a más de cinco mil empresas de diversos países, donde el gobernador buscó alianzas para ejecutar el plan y así fomentar el empleo, otra razón por la que se ha convertido en un proyecto sumamente significativo no sólo para el estado, para México en general.

Hace un mes, Durazo viajó a Taiwán para presentar el plan y visitó la empresa 'Shih Hsiang Auto Parts Co', la cual mostró interés de instalarse en el estado, también se fue de gira a Estados Unidos y Canadá, viaje del que no ahondó en detalles pero aseguró que también hay posibles inversores: "Me reuní con la Asociación de Semiconductores, que es un derivado del Plan Sonora, y ven a Sonora con un potencial muy importante para la relocalización de sus plantas de fabricación de semiconductores", destacó.

La Central Fotovoltaica de la Comisión Federal de Electricidad que será la más grande de Latinoamérica es uno de los proyectos

También, el Ejecutivo estatal tuvo una destacada participación en el 'Global Gateway', donde se reunieron más de 40 mandatarios de Europa, África y Asia, donde logró que la Unión Europea considere a México como un importante actor de la economía global de los próximos años y de este modo gracias a la promoción que se ha realizado acerca de este ambicioso plan, Sonora se acerca a su objetivo de convertirse en la primera entidad en materia de relocalización de inversiones.

No hay duda que el gobierno mexicano está muy interesado en que se ejecute el Plan Sonora de Energías Sostenibles, pues representa un hito en el que México se mostrará con el potencial de otros países que han comenzado a trabajar en la lucha contra el cabio climático y la transición hacia una economía sostenible, así que cabe destacar que comienzan a verse resultados en el área de formación de empleos.

Fuente: Tribuna