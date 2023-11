Adiós Televisa: Actriz de Hermosillo se va de México tras desaparición de familiar en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una exitosa actriz de las telenovelas, quien desde el 2018 se retiró de Televisa, compartió un impactante anuncio a través de sus redes sociales, donde informó que había abandonado México huyendo de la inseguridad que se vive en este país. Se trata de la querida intérprete Florencia de Saracho, originaria de Hermosillo, Sonora, y quien en junio pasado informó que tenía a un sobrino desaparecido.

La famosa actriz comenzó su carrera en la empresa de San Ángel a inicios de los 2000's cuando participó en el melodrama Las Vías del Amor y después estuvo en otras entrañables novelas como Sueños y Caramelos, Piel de Otoño, Rebelde, Yo amo a Juan Querendón, Juro que te amo, Cuando me enamoro, Amor Bravío, La mujer del vendaval, A que no me dejas y Mañana será otro día. En varios de estos proyectos destacó como la villana de la historia.

Florencia ha pasado varios años retirada del mundo de la actuación debido a que ha preferido enfocarse en la familia que formó con su esposo, Santiago Aguirre, con quien tiene 10 años de matrimonio. Recientemente, la famosa de 41 años compartió que su vida había cambiado de forma radical ya que tuvo que mudarse de país debido a la inseguridad que impera a lo largo de todo el territorio mexicano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Florencia compartió un breve comunicado de prensa en el que avisó a sus seguidores que ya no estaba viviendo en México y que Estados Unidos sería su nuevo hogar: "A todos ustedes con todo mi cariño y amor, les agradezco su preocupación por mí y por mi familia, hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México", escribió la actriz.

Agradezco todas las muestras de cariño hacia nosotros, estaremos bien y unidos en familia como siempre. Flor de Saracho", finalizó.

Aunque Florencia no precisó si había recibido amenazas o qué estaba pasando, sus fans recordaron que hace algunos meses ella misma destapó que tenía un familiar desaparecido. Durante el mes de junio, la actriz de Televisa utilizó sus redes para pedir apoyo para encontrar a su sobrino José Alfonso Morales Hurtado, de 25 años, quien desapareció el 15 de junio de 2023. Después de la desaparición, autoridades del estado de Sonora emitieron una ficha de búsqueda.

Según datos recabados por la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora, el sobrino de Florencia de Saracho había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista o autismo, y la última vez que se le vio con vida fue en Agua Prieta, Sonora. Incluso, la familia del joven ofreció 100 mil pesos de recompensa a quien diera datos que ayudaran a encontrar a José Alfonso.

