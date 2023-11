Solo 2 de cada 6 aspirantes a cadetes de policía en Cajeme aprueban en C-3

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - De acuerdo al director de Capacitación de la Academia de Policía de Cajeme, José Luis López Delgado, dio a conocer que sólo dos de cada seis aspirantes de dicha institución aprueba el examen de Control y Confianza (C-3).

López Delgado, manifestó que desconoce las principales causas por las cuales los interesados en ingresar a la academia son reprobados, ello, debido a que los responsables de evaluarlos sólo les notifican si acreditan o no.

Sin embargo, agregó que generalmente, trasciende, que las personas que no aprueban el examen de confianza, es por alguna relación con bandas criminales o porque no se cumple con el perfil psicológico que se requiere para ser policía e incluso porque no están preparadas para esa dinámica de evaluación.

José Luis López Delgado

López Delgado, dijo que, como institución, están realizando ajustes en sus procesos de selección internos, a fin de elegir a los mejores perfiles para ingresar a la academia y de cumplir con los requerimientos del Centro de Control y Confianza.

Finalmente, hizo un llamado a todas las personas interesadas que tengan entre 18 y 39 años que deseen ingresar a la institución, para que se acerque a sus instalaciones a solicitar la información correspondiente.

Por otra lado, como ya se informó anteriormente, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), las enfermedades más comunes entre los elementos de la corporación policiaca son la diabetes e hipertensión; el titular de la corporación abortó el tema en la ya tradicional conferencia que tienen todos los martes.

Claudio Cruz Hernández, indicó que dentro de la dependencia se cuenta con un programa que los elementos pueden seguir de manera voluntaria, el cual está encaminado a mejorar su estado de salud y agregó que se les da seguimiento.

El jefe Policiaco indicó que, para darle seguimiento al estado de salud de los integrantes de la corporación, la dependencia se apoya con el médico de primera instancia con los que cuenta el juzgado cívico.

Agregó que en caso de que se requiera una mayor atención o seguimiento, los elementos pueden recurrir al servicio médico que les ofrece su fuente de trabajo que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Fuente: Tribuna