Falta de maestros afecta a estudiantes en Guaymas y Empalme; madres toman primaria

Guaymas, Sonora.- Un grupo de madres de familia bloqueó el acceso de la escuela primaria 'Alba Rivera Wong' situada en la colonia Niza, de Guaymas, ante la falta de maestro del grupo de cuarto grado turno matutino, piden la intervención de las autoridades educativas, quienes señalaron que esperan respuesta de la SEC, situación que provocaría que la escuela pudiera estar cerrada por algunos días.

Durante el 2023 cerca de seis escuelas de la región se han visto afectadas por la falta de maestros y afectado a los estudiantes, siendo necesario hacer protestas por parte de los padres de familia para les fuera asignado un docente de tiempo completo.

María Escobedo López, vocera de las madres inconformes informó que esta problemática inició desde que los estudiantes estaban en tercer grado ante la falta de un profesor de planta y ahora en cuarto grado continuó afectado el aprendizaje de los niños.

Expresó que "estamos batallando porque, los maestros que envían para nuestros hijos, solamente permanecen semanas, tal vez porque no les pagan y se van, la directora del plantel, los reparte en otros grupos de otros grados o nos dice que no los traigamos a la escuela, ante la falta de maestro no hay quien les dé clases, estamos desesperadas por que el ciclo escolar avanza y nuestros hijos pierden clases y no aprenden".

Escobedo López detalló que "nos acercamos a la dirección de la primaria en busca de una solución, no queríamos llegar a cerrar la escuela porque se afecta a otros niños, no nos quedó de otra hicimos oficios, recaudamos firmas y no nos hicieron caso, siendo esta la única solución que encontramos ante la nula respuesta a la petición de un maestro de planta para cuarto grado".

Cabe destacar que esta tarde la delegación regional de la SEC, le informó a las madres de familia que fue asignado un docente de tiempo completo para este viernes inicie con clases para alumnos de cuarto grado, pero las manifestantes tendrán cerrada la escuela, hasta que se presente el docente, porque en otras ocasiones, les han dicho lo mismo y el profesor no llega.

