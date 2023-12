Día Mundial del VIH: Se han detectado 200 casos en Sonora durante 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los estigmas y prejuicios siguen siendo parte de la vida de las personas que viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), en la actualidad aún se niegan puestos de trabajo por ser positivo, el país tiene un atraso a nivel social además de la lentitud en los servicios de salud y la falta de detección oportuna, indicó Alaín Pinzón.

El internacionalista, defensor de los derechos humanos, miembro del consejo VIH y director de VIHve Libre apuntó que el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH tiene dos significados, el primero es el día mundial de la respuesta al VIH y el otro de la lucha contra el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). "Es una epidemia que está todavía muy presente desde hace ya casi 40 años, en este momento pasamos por uno de los momentos más complicados en este país en términos de tratamiento, acceso y seguimiento de las personas que vivimos con VIH, no tendríamos por qué seguir viendo morir a las personas que viven con VIH", dijo.

Resaltó que actualmente el sistema de salud pública está saturado, las personas se detectan de forma tardía y esto provoca que terminen hospitalizados con problemas de salud graves y más agresivas. "Lo que se podía tratar con una pastilla al día ahora va a tener que ser con una hospitalización y con enfermedades definitorias mucho más agresivas, esa realidad aún existe en nuestro país y es muy dolorosa".

Los estigmas y los prejuicios siguen siendo parte de nuestro día a día, el hecho de que nos sigan negando trabajos por vivir con VIH, el hecho de que nos quieran hacer pruebas en las entrevistas cuando pedimos un trabajo, cuando no queremos que nadie sepa, eso nos habla de lo mucho que estamos atrasados en este país a nivel social”, expresó.

Se puede tener una vida 'normal' con VIH

Alaín Pinzón explicó que el VIH es un padecimiento crónico que es tratable y si las personas toman el medicamento todos los días tal y como lo hace un diabético o hipertenso, puede llevar su vida de manera normal sin transmitir el virus: "Más allá de cómo haya llegado a tu vida tenemos que entender que es algo que se trata y si te tomas tu medicamento todos los días vas a estar indetectable y ese es el mayor avance de la ciencia que se descubre, que si una persona está indetectable no puede transmitir el virus", mencionó.

Además, resaltó que los medicamentos para VIH son gratuitos en México y deben ser de acceso universal, en el caso de Sonora las personas pueden realizarse la prueba en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits). En los Capasits se proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, entre estos hay atención médica, acceso a medicamentos antirretrovirales de forma gratuita, psicología, enfermería y trabajo social.

El internacionalista, defensor de los derechos humanos, miembro del consejo VIH y director de VIHve Libre, recomienda a las personas que acudan a realizarse la prueba de detección y en caso de salir positiva solicitar que se les haga un examen de carga viral y un conteo CD4 para recibir la atención médica necesaria lo más pronto posible.

Para quienes buscan prevenir la infección por el VIH, agregó, se encuentran el medicamento PrEP (profilaxis prexposición), estos reducen las probabilidades de contraer el virus a través de las relaciones sexuales, también existen las profilaxis posexposición (PEP), que son antirretrovirales y esto se usan dentro de las 72 horas después de una posible exposición. "No hay vacuna, la vacuna preventiva falló, el ensayo a nivel mundial falló, pero tenemos métodos de prevención muy eficaces además del condón, tenemos PrEP y PEP antes de las 72 horas se puede tomar, las instituciones están obligadas a darlas".

Prep es para prevenir es gratuito, la norma 010 dicta que cualquier persona puede acceder no importa la derechohabiencia que tengas", enfatizó.

VIH en Sonora

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2022 se presentaron 114 muertes a consecuencias del VIH, de los cuales, 87 eran hombres y 27 mujeres, actualmente en Sonora en lo que va del año se han detectado 200 casos de VIH en 170 hombres y 32 mujeres entre los 25 y 29 años de edad, según datos de la Secretaría de Salud federal.

Jesús Sánchez Colín, infectólogo y especialista en medicina interna apuntó que las estadísticas de VIH son parecidas en todo el mundo, la mayoría de los pacientes son hombres y se trata de aquellos que mantienen relaciones con otros hombres y en un porcentaje más bajo se encuentran las mujeres. "Hasta el 85 por ciento de los pacientes son hombres y en su mayoría se trata de hombres que tienen sexo con hombres, este padecimiento también puede afectar a niños que nacen de mamás con VIH que no reciben un tratamiento antirretroviral durante el embarazo".

El VIH en sí viene siendo únicamente la infección, tu puedes estar infectado pero no enfermo, la enfermedad es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), un paciente puede vivir infectado y no tener complicaciones relacionadas al VIH siempre y cuando lleve un tratamiento antirretroviral adecuado", explicó.

El médico especialista destacó que las personas que siguen el tratamiento antirretroviral pueden tener una vida normal en todos los aspectos, laboral, social, casarse, tener hijos, aunque también existen quienes por decisión propia prefieren no atenderse.

"Hemos avanzado en muchas cuestiones de tratamientos médicos, diagnóstico, accesibilidad, pero aún existe discriminación, sigue habiendo mucho tabú, hay quienes piensan que un paciente no puede vivir su vida normal pero la realidad es que sí, puede vivir una vida bastante amplia, nadie muere de VIH a menos que no se atienda o no lleve un tratamiento adecuado", dijo.

Según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, en 2022 en todo el mundo vivían 39 millones de personas con VIH, 1.3 millones se infectaron y 630 mil murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA.

De acuerdo con Onusida en 2022 un total de 29.8 millones de personas accedieron a terapia antirretroviral.

Prevención

El doctor Sánchez Colín apuntó que es importante que todas las personas con vida sexual activa se realicen una prueba de detección, especialmente quienes se encuentren en grupos de riesgo, por lo menos una vez al año. "Dentro de los grupos de riesgo están los hombres que tienen sexo con hombres, gente que se dedica al sexoservicio, personas que usan drogas intravenosas y también la prueba se hace como parte del control del embarazo para evitar la transmisión vertical, también aquellas personas que están en reclusorios".

Es importante invitar a las personas a realizarse la prueba, el uso del preservativo, también ahora ya hay medicamento preexposición y post exposición, hay que tomar conciencia para evitar la transmisión de este padecimiento", añadió.

