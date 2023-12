¡Regalando sonrisas! El Colegio Venecia de Ciudad Obregón realiza festival navideño con causa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Risas, alegrías, cantos y cientos de emociones se vivieron en el ‘Christmas Festival’ del Colegio Venecia de Ciudad Obregón. Dicho evento comenzó a partir del miércoles y tuvo acción durante toda la semana en donde los alumnos de sección preescolar primaria y secundaria bailaron tradicionales villancicos y no solo eso, también se vistieron acorde a esta bonita fecha del año.

Pero como peculiaridad, además de ser un proyecto que tiene la intención de fomentar la magia de la navidad en los niños, cada sonrisa, emoción y alegría que se vivió en el festival realizado por el Colegio Venecia se hizo con un principal objetivo y ese es, el dar júbilo a los más endebles de nuestra ciudad, por lo que el boleto de acceso para formar parte de esta gran velada fue donar un artículo no perecedero, mismos que serán donados para las familias más vulnerables.

Los pequeñitos tuvieron una destacada participación

Se robaron los reflectores

Los ‘lobitos’ más pequeñitos de nivel primaria fueron los encargados de abrir el telón e inaugurar el festival, haciéndolo de gran manera y conquistado a cada uno de los presentes. Mientras que, en el segundo día de acciones, los estudiantes de cuarto brillaron en el escenario bailando canciones representativas de navidad, siendo una de ellas el famoso clásico de Mariah Carey ‘All I Want for Christmas Is You’.

Gran presentación de los estudiantes de cuarto





Padres de familia, seres queridos, amigos y autoridades de la escuela también fueron parte de este magnífico evento con causa que con mucha alegría, sensibilidad y entusiasmo realiza el Colegio Venecia con la intención de que se vuelva una tradición y marque un antes y después en nuestra sociedad.

Se vivió una gran fiesta navideña en el Colegio

