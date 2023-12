Avon, una empresa que engrandece el poder femenino en México

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - si hay una empresa que a través de los años se ha caracterizado en tomar en cuenta el talento femenil y sobre todo ofrecerles una verdadera estabilidad financiera esa es Avon. Dicha organización es hoy en día líder en productos de cosméticos, perfumes, juguetes, joyería y accesorios para el hogar, en donde la mujer ha jugado un papel primordial en el crecimiento de la compañía.

Aun cuando el número de mujeres es mayor en el Estado, sólo el 41% de ellas tiene un empleo, en contraste con el 59% de los hombres que actualmente se encuentran ocupados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2023. Esta brecha se puede disminuir con mayores oportunidades de negocio tal y como lo ofrece Avon.

Lourdes Ríos, Empresaria de Belleza Avon, quien desde hace 8 años ha elegido a la compañía como socio de negocio, formando una red con 121 Representantes de Belleza a su cargo y Cristina Aponte Coral, Gerente Regional de Ventas Avon, son dos de las trabajadoras más destacadas que tiene la empresa y que sobre todo son un vil ejemplo de que en esta marca las personas de sexo femenino pueden tener el crecimiento descomunal que necesitan.

El camino al éxito

Aunque las dos destacadas trabajadoras sonorenses ya son referentes en la empresa, su camino al éxito no fue de la noche a la mañana, hubo una etapa de crecimiento, objetivos y mucha dedicación para lograrlo. Lourdes comenzó a vender Avon de casa en casa e invitando a personas a formar parte de esta bonita red de negocio. El principal objetivo que tenía la hermosillense era llegar a la meta para ganarse un celular.

Yo recuerdo que uno de las metas que había en la empresa era ganarse un celular, y yo dije lo voy a lograr, por eso me dediqué a echarle ganas y afortunadamente lo pude lograr”

Lourdes tiene toda una historia de éxito en la empresa

‘Lulu’ como es conocida se dedicaba como estilista, pero afortunadamente por todo lo que le estaba dejando Avon, dejó atrás su antigua profesión para dedicarse de lleno. “Yo estaba acostumbrada a cumplir con un horario, pero me empezó a ir muy bien en Avon y me dediqué de lleno, ya no tuve que cumplir con un horario, uno misma se fija sus metas y horarios. Y claro que nos deja un buen capital”.

A su vez Cristina Aponte quien es gerente regional, igualmente reconoció el gran amor que le tiene a la empresa, ya que destaca que Avon es una empresa líder y dedicada en impulsar a las mujeres. Al igual que Loures, Cristina conoció a la organización desde muy pequeña, por eso hoy en día lleva 17 años laborando en este bonito proyecto. “Siempre fue mi sueño trabajar en Avon, desde niña miraba los libritos, yo sabía que quería trabajar ahí, porque es una empresa que ayuda mucho a las mujeres y yo formar parte de eso, pues me llena de orgullo”.

Cristina lleva más de 10 años trabajando para la empresa

Las dos representantes comentan que gracias a este trabajo pueden tener una economía estable, ya que tiene un gran modelo de negocio que les permite ganar lo suficiente para poder comprarse sus cosas, viajar y mantener una familia

Grandiosa Mujer

Pero no solamente la empresa se caracteriza por la gran oportunidad de empleos que genera, ya que, como parte de su compromiso por impulsar y promover su independencia financiera, la compañía desarrolló la plataforma Grandiosa Mujer Avon, un espacio digital gratuito diseñado para promover el aprendizaje y brindar herramientas útiles a las mujeres.

La plataforma Grandiosa Mujer Avon cuenta con varios talleres de aprendizaje

Este espacio surge con el propósito de apoyar a reducir la desigualdad de oportunidades, impulsando el desarrollo femenino y también a erradicar la violencia económica, de la cual son víctimas miles de éstas en el país. La plataforma es gratuita, abierta a todo público y ofrece distintos talleres que se van renovando de manera mensual entre los cuales destacan: finanzas personales, amor propio, vida en armonía y digitalización de los negocios, entre otros.

A través de Avon hemos desarrollado nuevas habilidades, no todo es vender, también hay cursos, talleres, emprendimientos y un sinfín de temas que gracias a esta bonita plataforma las mujeres nos desarrollamos todavía más”, comentó Lourdes.

“Tenemos miles historias de enriquecedoras, y siempre vamos a estar con ellas para que crezcan, Avon es una muy buena opción para desenvolverse en muchos aspectos”, dio Cristina. Avon seguirá enfocándose en las mujeres y en todas las personas que estén interesadas en crecer personalmente y preocuparse por un mejor desarrollo social. La empresa sigue y seguirá transformándose para seguir contando historias de éxito.

